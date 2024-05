Poczta Polska strajkuje. Na dwie godziny wstrzymano pracę

Placówki Poczty Polskiej do likwidacji?

Związkowcy uważają, że plan Mikosza doprowadzi do pogorszenia wskaźników jakości i terminowości realizacji obsługi klientów. Na tym nie koniec, bo pracownicy obawiają się likwidacji placówek pocztowych, zmniejszenia liczby czynnych okienek i skrócenia czasu pracy urzędów. „Planowane działania zarządu to osłabienie bezpieczeństwa obywateli i państwa” – alarmuje w piśmie do premiera ZZPP.

Sebastian Mikosz napisał dwa dni temu list do pracowników, w którym dementuje, by PP miała zwijać sieć placówek. Twierdzi, że to „kolejne kłamstwo: na temat spółki, które się pojawia i przekonuje, że „rozległa i obecna na terenie całego kraju sieć placówek” to cenne aktywo. „Absolutnie nie zamierzamy redukować punktów Poczty, choć musimy znaleźć pomysł, jak przekształcić niedochodowe urzędy i filie w miejsca, które przyczynią się do poprawy kondycji finansowej firmy. Tą ważną kwestią zajmą się nowi menadżerowie, którzy mają udokumentowane sukcesy rynkowe” – czytamy w liście do pracowników.