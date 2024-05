Jan Zbigniew Potocki kontra współpracownicy. Bunt przeciw samozwańczemu prezydentowi

Kontrowersyjne tezy nie przeszkadzały mu jednak w zdobywaniu zwolenników. Samozwańczy prezydent otworzył biuro w Warszawie w okolicach siedziby TVN i ambasad, gdzie zaczął wydawać dowody suwerena, przypominające dowody osobiste, akty urodzenia, a nawet prawa jazdy. Za wszystkie dokumenty pobiera opłaty, np. dowód suwerena kosztuje 300 zł, a w Polsce zdarzyły się już przypadki m.in. prób przekroczenia granicy z użyciem tego pseudodokumentu.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie prezydenta wynikałoby, że to jednak przeszłość, bo Potocki przez przypadek sam zdjął się z urzędu. Chodzi o to, że w listopadzie ubiegłego roku podpisał traktat pojednawczy między Polską a Niemcami z Dariusem Franzem Dziewiatkiem, kontrowersyjnym opolskim biznesmenem, który uważa się za „pełnoprawnego następcę III Rzeszy”. Celem traktatu „jest rozwiązanie kwestii reparacji niemieckich”, co część dotychczasowych współpracowników Potockiego uznało za formalne zakończenie wojny. Oznaczałoby to, że w myśl konstytucji kwietniowej prezydent przestaje pełnić urząd.

Bunt wśród zwolenników Potockiego może mieć na celu przejęcie jego biznesu

To tylko jedna z opinii, bo sam Potocki uważa, że pokoju z Niemcami nie zawarł i wciąż jest prezydentem. Na stronie internetowej o adresie podobnym do tej, z której korzystał niedawno, ostrzega „przed fałszywą kancelarią powstałą w Warszawie”, która „jest tylko złodziejską farsą nielegalnego wyłudzania pieniędzy i danych osobowych od nieświadomych ludzi”. Wspomnianą kancelarię prowadzić ma Wojciech Zawadzki, do niedawna szef urzędu Potockiego.

– Jedną z motywacji liderów ruchów skrajnych jest zazwyczaj motywacja finansowa. Wydając psedodokumenty, Potocki potrafił nieźle na tym zarobić. Wiele wskazuje na to, że pojawiła się konkurencja, która postanowiła przejąć jego biznes – podejrzewa prof. Rafał Pankowski, badacz ruchów prawicowych z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej, który od lat przygląda się Potockiemu.