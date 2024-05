Wolimy kupować ubrania online. Znikają kolejne sklepy odzieżowe

Spółki odzieżowe już od dawna zmagają się z problemami, ale na dobre zjawisko to przyspieszyła pandemia. Zamknięci podczas lockdownów konsumenci przestawili się na kupowanie ubrań online, a gdy zdjęto restrykcje, jednak masowo nie wrócili do wcześniejszych sposobów na robienie zakupów.

– Coraz większą rolę odgrywają platformy takie jak znany w Niemczech Amazon czy Zalando. Dodatkowo, wejście na rynek europejski platform azjatyckich, takich jak Shein czy Temu, generuje dodatkowe wyzwania dla działających tu biznesów i zakłóca rytm sprzedaży – mówi Katarzyna Iwanich, prezes Insightland z grupy Hexe Capital. – Dzięki zautomatyzowanym strukturom i zoptymalizowanym procesom logistycznym, technologicznym, marketingowym i finansowym konkurencja staje się coraz trudniejsza dla wielu podmiotów – dodaje.

Trend zdecydowanie przybiera na sile. Największa grupa konsumentów zakupy sprzętu AGD i RTV oraz ubrań i modowych akcesoriów chce przenosić się właśnie do kanałów internetowych, co pokazał już ubiegłoroczny raport Mobile Institute i Izby Gospodarki Elektronicznej. W 2023 r. już zrobiło to po 15 proc. ankietowanych. Z kolei takie plany na kolejne miesiące roku ma 9 proc. w przypadku elektroniki oraz 11 proc., jeśli chodzi o akcesoria i ubrania.

– W tym roku Polacy znacznie częściej do sieci przenoszą zakupy „dużych” kategorii zakupowych, jak RTV/AGD, moda, kosmetyki, produkty dziecięce, motoryzacja, podczas gdy w 2022 r. były to przede wszystkim zakupy rozrywki, czyli np. abonament do takich platform jak Netflix, czy gry online, a także jedzenie z dostawą do domu i różnorodne szkolenia i kursy – wyjaśniają autorzy raportu.

– Do głównych przyczyn upadłości europejskich spółek Esprit można z pewnością zaliczyć wzrost kosztów operacyjnych czy rosnącą konkurencję ze strony platform e-commerce i mnogość brandów fast-fashion – mówi Anna Kozłowska, prezes Finiata. – Marka najpewniej nie była też w stanie nadążyć za zmianą zachowań zakupowych konsumentów, którzy coraz częściej przenoszą się do internetu, korzystając z szerokiej dostępności, wygody czy różnych opcji płatniczych – dodaje.