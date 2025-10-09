Rzeczpospolita
Ekonomia
Uniqlo bije rekordy zysków mimo ceł Trumpa. Fast Retailing rośnie globalnie

Japoński koncern odzieżowy Fast Retailing, właściciel marki Uniqlo, po raz czwarty z rzędu osiąga rekordowy zysk — i to pomimo amerykańskich ceł. Firma chce być największym sprzedawcą mody świata.

Publikacja: 09.10.2025 11:28

Reklama Uniqlo w metrze w Szanghaju

Reklama Uniqlo w metrze w Szanghaju

Foto: Qilai Shen/Bloomberg

Urszula Lesman

Fast Retailing, właściciel globalnej marki odzieżowej Uniqlo, odnotował czwarty z rzędu rok rekordowego zysku operacyjnego, mimo trudności wynikających z amerykańskich ceł – informuje agencja Reuters. Według komunikatu spółki, zysk operacyjny w roku obrotowym zakończonym w sierpniu wyniósł 564,3 mld jenów (3,69 mld dolarów), co oznacza wzrost o ok. 13 proc. wobec 500,9 mld jenów rok wcześniej. To wynik wyższy od własnej prognozy spółki (545 mld jenów) i powyżej średniego szacunku 16 analityków ankietowanych przez LSEG (546 mld jenów).

Firma prognozuje, że w roku obrotowym kończącym się w sierpniu 2026 r. zysk operacyjny wzrośnie do 610 mld jenów.

Czytaj więcej

Japońska marka odzieżowa Uniqlo zadeklarowała, że nie wykorzystuje bawełny pochodzącej z niewolnicze
Handel
Japoński gigant odzieżowy po raz pierwszy zabrał głos ws. Ujgurów. Rozgniewa Chiny?

Spektakularny, globalny sukces marki Uniqlo

Uniqlo, które 41 lat temu zaczynało jako pojedynczy sklep w Hiroszimie w zachodniej Japonii, rozrosło się dziś do ponad 2500 lokalizacji na całym świecie. Ponieważ gospodarka Chin – największego zagranicznego rynku konsumenckiego firmy, z ok. 900 sklepami Uniqlo na kontynencie – spowalnia, Fast Retailing coraz bardziej stawia na Amerykę Północną i Europę jako źródła wzrostu.

Strategia ta została jednak osłabiona przez cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa. W lipcu spółka ostrzegła, że amerykańskie cła zaczną znacząco wpływać na działalność firmy na tym rynku jeszcze w tym roku, zmuszając ją do podwyżek cen – przypomina Reuters.

Cła Donalda Trumpa uderzą w zyski Uniqlo

Tokio i Waszyngton zawarły porozumienie, na mocy którego ustalono 15-procentowe cło na większość japońskich towarów importowanych do USA – czyli mniej niż pierwotnie ogłoszone 25 procent. Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu dotyczy to produktów Uniqlo, które są w dużej mierze wytwarzane w Azji Południowo-Wschodniej i Południowej.

Czytaj więcej

Sklep Uniqlo w Tokio
Handel
Sieć odzieżowa mocno podnosi pensje. Wzrost nawet o 40 procent

Koncern Fast Retailing korzysta obecnie ze słabego jena, który osiąga najniższy poziom wobec dolara od lutego i rekordowo niski wobec euro. Jednocześnie boom turystyczny w Japonii przyczynił się do wzrostu sprzedaży w krajowych sklepach wolnocłowych, a przychody z rynków zachodnich dodatkowo rosną po przeliczeniu na jeny.

Uniqlo chce być największym sprzedawcą odzieży na świecie

Założyciel firmy, Tadashi Yanai – najbogatszy człowiek w Japonii – od lat dąży do tego, by jego koncern stał się największym sprzedawcą mody na świecie, rywalizując z właścicielami marek Zara (Inditex) oraz szwedzką siecią H&M. W ostatnich latach Uniqlo musi też stawiać czoła ostrej konkurencji cenowej ze strony internetowych gigantów, takich jak Shein i Temu.

Źródło: rp.pl

Handel Handel detaliczny Przemysł odzieżowy Uniqlo

