Fast Retailing, właściciel globalnej marki odzieżowej Uniqlo, odnotował czwarty z rzędu rok rekordowego zysku operacyjnego, mimo trudności wynikających z amerykańskich ceł – informuje agencja Reuters. Według komunikatu spółki, zysk operacyjny w roku obrotowym zakończonym w sierpniu wyniósł 564,3 mld jenów (3,69 mld dolarów), co oznacza wzrost o ok. 13 proc. wobec 500,9 mld jenów rok wcześniej. To wynik wyższy od własnej prognozy spółki (545 mld jenów) i powyżej średniego szacunku 16 analityków ankietowanych przez LSEG (546 mld jenów).

Firma prognozuje, że w roku obrotowym kończącym się w sierpniu 2026 r. zysk operacyjny wzrośnie do 610 mld jenów.

Spektakularny, globalny sukces marki Uniqlo

Uniqlo, które 41 lat temu zaczynało jako pojedynczy sklep w Hiroszimie w zachodniej Japonii, rozrosło się dziś do ponad 2500 lokalizacji na całym świecie. Ponieważ gospodarka Chin – największego zagranicznego rynku konsumenckiego firmy, z ok. 900 sklepami Uniqlo na kontynencie – spowalnia, Fast Retailing coraz bardziej stawia na Amerykę Północną i Europę jako źródła wzrostu.

Strategia ta została jednak osłabiona przez cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa. W lipcu spółka ostrzegła, że amerykańskie cła zaczną znacząco wpływać na działalność firmy na tym rynku jeszcze w tym roku, zmuszając ją do podwyżek cen – przypomina Reuters.