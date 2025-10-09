Aktualizacja: 09.10.2025 12:56 Publikacja: 09.10.2025 11:28
Reklama Uniqlo w metrze w Szanghaju
Foto: Qilai Shen/Bloomberg
Fast Retailing, właściciel globalnej marki odzieżowej Uniqlo, odnotował czwarty z rzędu rok rekordowego zysku operacyjnego, mimo trudności wynikających z amerykańskich ceł – informuje agencja Reuters. Według komunikatu spółki, zysk operacyjny w roku obrotowym zakończonym w sierpniu wyniósł 564,3 mld jenów (3,69 mld dolarów), co oznacza wzrost o ok. 13 proc. wobec 500,9 mld jenów rok wcześniej. To wynik wyższy od własnej prognozy spółki (545 mld jenów) i powyżej średniego szacunku 16 analityków ankietowanych przez LSEG (546 mld jenów).
Firma prognozuje, że w roku obrotowym kończącym się w sierpniu 2026 r. zysk operacyjny wzrośnie do 610 mld jenów.
Czytaj więcej
Znana japońska marka odzieżowa Uniqlo długo odmawiała udzielania informacji na temat tego, czy uż...
Uniqlo, które 41 lat temu zaczynało jako pojedynczy sklep w Hiroszimie w zachodniej Japonii, rozrosło się dziś do ponad 2500 lokalizacji na całym świecie. Ponieważ gospodarka Chin – największego zagranicznego rynku konsumenckiego firmy, z ok. 900 sklepami Uniqlo na kontynencie – spowalnia, Fast Retailing coraz bardziej stawia na Amerykę Północną i Europę jako źródła wzrostu.
Strategia ta została jednak osłabiona przez cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa. W lipcu spółka ostrzegła, że amerykańskie cła zaczną znacząco wpływać na działalność firmy na tym rynku jeszcze w tym roku, zmuszając ją do podwyżek cen – przypomina Reuters.
Tokio i Waszyngton zawarły porozumienie, na mocy którego ustalono 15-procentowe cło na większość japońskich towarów importowanych do USA – czyli mniej niż pierwotnie ogłoszone 25 procent. Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu dotyczy to produktów Uniqlo, które są w dużej mierze wytwarzane w Azji Południowo-Wschodniej i Południowej.
Czytaj więcej
Fast Retailing, japoński koncern, który jest właścicielem popularnych marek odzieżowych Uniqlo i...
Koncern Fast Retailing korzysta obecnie ze słabego jena, który osiąga najniższy poziom wobec dolara od lutego i rekordowo niski wobec euro. Jednocześnie boom turystyczny w Japonii przyczynił się do wzrostu sprzedaży w krajowych sklepach wolnocłowych, a przychody z rynków zachodnich dodatkowo rosną po przeliczeniu na jeny.
Założyciel firmy, Tadashi Yanai – najbogatszy człowiek w Japonii – od lat dąży do tego, by jego koncern stał się największym sprzedawcą mody na świecie, rywalizując z właścicielami marek Zara (Inditex) oraz szwedzką siecią H&M. W ostatnich latach Uniqlo musi też stawiać czoła ostrej konkurencji cenowej ze strony internetowych gigantów, takich jak Shein i Temu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Fast Retailing, właściciel globalnej marki odzieżowej Uniqlo, odnotował czwarty z rzędu rok rekordowego zysku operacyjnego, mimo trudności wynikających z amerykańskich ceł – informuje agencja Reuters. Według komunikatu spółki, zysk operacyjny w roku obrotowym zakończonym w sierpniu wyniósł 564,3 mld jenów (3,69 mld dolarów), co oznacza wzrost o ok. 13 proc. wobec 500,9 mld jenów rok wcześniej. To wynik wyższy od własnej prognozy spółki (545 mld jenów) i powyżej średniego szacunku 16 analityków ankietowanych przez LSEG (546 mld jenów).
O tej pierwotnej ofercie publicznej „Parkiet” napisał jako pierwszy. Dziś Smyk Holding, właściciel sieci sklepów...
InPost może wkrótce odmienić sposób robienia zakupów online. Choć konkretne plany firmy w e-commerce pozostają n...
Dla 93,1 proc. klientów nad Wisłą promocje są ważne przy podejmowaniu decyzji zakupowych, co z kolei dla sklepów...
Komisja Europejska zamierza przyspieszyć tempo prac nad zawarciem umowy z krajami Mercosur. Głosowanie ambasador...
Rozpoczynający się czwarty kwartał to kluczowy okres dla sprzedawców. Zdecyduje o wynikach całego roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas