Zmiany w przepisach bhp. Czy wydatki pracodawcy są podatkowym kosztem?

Korzystne dla firm są też interpretacje indywidualne wydane jeszcze przed zmianą rozporządzenia. Pracodawcy uzasadniając wydatki na rzecz pracowników powoływali się na wynikające z niego obowiązki. A fiskus zgadzał się na rozliczanie tych wydatków w kosztach.

Przykładowo, w jednej z interpretacji czytamy: „Z uwagi na nałożony przez ustawodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, i zasady ich przyznawania uregulowane uchwałą zarządu spółki, a także fakt, że refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dokonywana jest na podstawie podania pracownika złożonego łącznie z zaświadczeniem lekarskim o konieczności stosowania okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym i oryginałem faktury za zakupione okulary potwierdzonej przez kierownika działu ds. BHP, należy stwierdzić, że wydatki te mają charakter kosztów pracowniczych i mogą stanowić dla spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów” (nr IPPB5/4510-45/15-2/KS).

Skarbówka potwierdza też, w kosztach można rozliczać inne wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, np. na zakup odzieży roboczej (interpretacja nr 0112-KDIL5.4010.50.2017.1.ŁM).

Interpretacje

Okulary dla przedsiębiorcy? Może być problem

Czy przedsiębiorca może wrzucić w koszty okulary dla samego siebie? Fiskus z reguły się na to nie zgadza. Twierdzi, że jeśli ktoś ma wadę wzroku, powinien kupić okulary korekcyjne bez względu na to, czy prowadzi firmę. Jest to wydatek osobisty i nie można go rozliczać w biznesie. Tak było w interpretacjach dotyczących np. właściciela sklepu motoryzacyjnego, informatyka czy doradcy podatkowego. Nie pomagały argumenty o wielu godzinach spędzanych przed komputerem i że trzeba zadbać o wzrok, aby dalej zarabiać na życie. Dla skarbówki to nie powód do przyznawania podatkowych korzyści.

Czy oznacza to, że żaden przedsiębiorca nie rozliczy okularów w kosztach? Niekoniecznie. Dużo zależy od tego co robi i czy faktycznie nie może prowadzić biznesu bez ochrony oczu. Przekonanie fiskusa jest możliwe, co pokazuje interpretacja w sprawie przedsiębiorcy montującego panele fotowoltaiczne. Kupił okulary BHP i argumentował, że wykorzystuje je wyłącznie przy pracy na wysokości i w czasie używania niebezpiecznych narzędzi. Skarbówka potwierdziła, że może rozliczyć koszty.