Bliżej decyzji w sprawie polskiego pomnika w Berlinie. Brakuje jednak lokalizacji

Jest to w końcu całkowicie projekt niemiecki. Podobnie jak szereg innych miejsc pamięci już istniejących oraz planowanych. Wśród tych ostatnich jest też Centrum Dokumentacji „II wojna światowa i niemiecka polityka okupacyjna w Europie”. W pewnym sensie jest to projekt konkurencyjny, gdyż zarówno w centrum, jak i w DN-P prezentowana będzie tematyka okupacji. Zresztą sam pomysł centrum został zainspirowany dyskusją wokół polskiego pomnika. Chodziło o to, dlaczego pamięć o okupacji miałaby się koncentrować wyłącznie w odniesieniu do jednego kraju – Polski.

– Niewykluczone, że może to znaleźć odzwierciedlenie w decyzji Bundestagu – mówi anonimowo „Rzeczpospolitej” rozmówca z niemieckich kręgów dyplomatycznych. Rzecz w tym, że oba projekty pochłoną znaczne sumy. Ocenia się, że centrum dokumentacji kosztować może ponad 120 mln euro. Z kolei same budowle DN-P to 70 mln euro. Do tego inne koszty. – W warunkach, gdy w budżecie szuka się gorączkowo pieniędzy nawet na wydatki obronne i mowa jest o ograniczeniu wydatków socjalnych, może być problem z finansowaniem zamierzeń BKM – mówi nasz berliński rozmówca.

Nie ma jeszcze lokalizacji Domu Niemiecko-Polskiego

Daleki od rozwiązania jest problem lokalizacji DN-P. Preferowane jest miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Kanclerskiego. W miejscu, gdzie kiedyś stała Opera Krolla. Tam 1 września 1939 r. Adolf Hitler uzasadniał publicznie konieczność napaści III Rzeszy na Polskę. Druga z możliwych lokalizacji znajduje się w okolicach byłego dworca Anhalter Bahnhof, także w centrum stolicy. Pierwsza z lokalizacji jest parkiem w gestii władz Berlina. Nie jest jasne, czy wyrażą zgodę.

– Wszystko zależy, jakie będą niemieckie priorytety. Z naszego punktu widzenia byłoby dobrze, gdyby udało się doprowadzić do budowy pomnika jako części całego kompleksu. Zostałaby wtedy zrealizowana propozycja prof. Bartoszewskiego, czyli miejsca pamięci w centrum Berlina o polskich ofiarach III Rzeszy – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyr. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.