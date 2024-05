Mateusz Morawiecki wróci przed komisję ds. wyborów kopertowych

Były szef rządu winą za to, że wybory się nie odbyły, obarczył będącą wtedy w opozycji PO. – Wybory korespondencyjne nie odbyły się ze względu na obstrukcję Platformy Obywatelskiej – stwierdził.

Morawiecki został też skonfrontowany ze słowami Jarosława Gowina, byłego wicepremiera w jego rządzie, który w styczniu pod przysięgą zeznawał przed komisją, że „wybory kopertowe załamałyby autorytet państwa w oczach obywateli”, i że Jarosław Kaczyński obawiał się, iż przesunięcie wyborów może zmniejszyć szanse Andrzeja Dudy.

Mateusz Morawiecki atakuje Jarosława Gowina

Morawiecki uderzył w Gowina i zarzucił mu, że „zdradził swój obóz polityczny” i nie chciał się odnosić do jego słów, twierdząc, że w porozumieniu z PO chciał on zostać marszałkiem Sejmu. – Broniliśmy demokracji w nadzwyczajnych czasach. Chcieliśmy, żeby konstytucja była wykonana, to były cele nadrzędne – tak Morawiecki mówił o działaniach ws. wyborów korespondencyjnych podejmowanych przez rząd. Na pytanie, kto wymyślił te wybory, odpowiedział, że „to była raczej inspiracja medialna, zewnętrzna”.

„Bez wyborów kopertowych groziłaby nam zapaść”, „broniłem konstytucji”, „zależało nam, żeby państwo funkcjonowało”, „tyle postępowań mam, że nie sposób tego spamiętać” – kolejne godziny przesłuchania byłego premiera były jego atakiem na byłą opozycję, a obecnie rządzących i samą komisję.

– Nastawiam się na drugą i trzecią część, bo mam doświadczenie ze służb bezpieczeństwa, najdłuższe przesłuchanie trwało dziesięć godzin – tak Morawiecki odniósł się do faktu, że będzie przesłuchiwany kolejny raz.