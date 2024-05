Odwet Mariana Banasia na urzędnikach. Sprawę bada Prokuratura Krajowa

Czytaj więcej Kraj Nowe zarzuty dla Mariana Banasia. Wniosek trafił do Prokuratora Generalnego Czy nowy Sejm uchyli immunitet prezesowi NIK, by prokuratura mogła postawić mu 15 zarzutów, w tym dwa nowe, m.in. zaniżania podatku przy najmie mieszkań i kamienicy? – To manipulacja danymi – broni się prezes.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała trzy lata temu wniosek o uchylenie prezesowi Banasiowi immunitetu, ale dotąd nie może postawić mu zarzutów – w sumie ma ich usłyszeć 15 za nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, m.in. miał zaniżyć majątek o pół mln zł, a także miał zaniżać podatek VAT co najmniej w wysokości 105 tys. zł za dochody z dzierżawy kamienicy w Krakowie i najmu w Warszawie.

PiS nie skierował wniosku o uchylenie Banasiowi immunitetu pod głosowanie w Sejmie z niejasnych do dziś powodów (najpewniej w obawie, że przepadnie), wniosek trafił do zamrażarki marszałek Elżbiety Witek. A Banaś stał się „świadkiem koronnym” (określenie Donalda Tuska) ówczesnej opozycji. W wywiadach mówił, że był wrogiem Mariusza Kamińskiego i dlatego go niszczono. Zarzuty o majątek kwitował stwierdzeniem, że jest to „zamach na niezależność NIK”.

W marcu tego roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała ponownie wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu uzupełniony o trzy nowe zarzuty, m.in. niepodania zysków z wynajmu mieszkań. Wtedy nastąpił zwrot w sprawie. Nowe władze Prokuratury Krajowej ten wniosek zwróciły jej do poprawki.

– Podstawą było stwierdzenie konieczności uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie dodatkowych dowodów potwierdzających w sposób jednoznaczny treść zarzutów. Nie zakreślono terminu do przeprowadzenia analizy wniosku i jego ocena jest w toku – mówi „Rz” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego Adama Bodnara.