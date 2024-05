Koalicyjny gabinet w Holandii. To będzie rząd skrajnej prawicy

Warunkiem utworzenia rządu z Wildersem była jednak rezygnacja przez niego z niektórych najbardziej radykalnych punktów programu PVV. Jednym z nich jest zakaz funkcjonowania meczetów i sprzedaży Koranu, innym – organizacja referendum w sprawie wyjścia Holandii z Unii (Wilders zapowiada, że będzie zmieniał Wspólnotę „od wewnątrz”).

Do ekscentrycznego polityka Holendrów przyciągnęła przede wszystkim zapowiedź radykalnego ukrócenia imigracji, co jednak przy utrzymaniu otwartych granic w Unii jest trudne do realizacji. Wilders zapowiedział też rozbudowę systemu opieki socjalnej, co jednak może okazać się poważnym punktem spornym z dążącą do oszczędności VVD. Komisja Europejska przewiduje, że w tym roku Holandia będzie się rozwijać w anemicznym tempie 0,8 proc.

Wilders zaczął karierę polityczną ponad 20 lat temu. Inspiracją okazał się dla niego zamordowany w 2002 r. lider skrajnej prawicy Pim Fortuyn. Od tej pory nie stronił od prowokacyjnych deklaracji, nazywając np. hidżab „ścierą na głowie”. W 2006 r. utworzył PVV, dziś największe ugrupowanie polityczne Holandii.