Izraelskie czołgi przez pomyłkę ostrzelały sztab izraelskiego batalionu. Są ofiary

Żołnierze, którzy zginęli w ataku mieli od 20 do 22 lat.



Izrael prowadzi działania ofensywne zarówno w północnej części Strefy Gazy, jak i na południu, w rejonie Rafah

Wojna Izraela z Hamasem: Ponad 36 tys. ofiar

Izrael prowadzi w Strefie Gazy operację odwetową po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku tym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 253 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników. W działaniach odwetowych Izraela zginąć miało ponad 35 tys. Palestyńczyków.



Czytaj więcej Dyplomacja Broń za miliard dolarów ma trafić z USA do Izraela Departament Stanu USA skierował do Kongresu wart 1 mld dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Izraela. Kongres ma dokonać przeglądu tego pakietu - informują dwa źródła w amerykańskiej administracji.

Obecnie Izrael prowadzi działania ofensywne zarówno w północnej części Strefy Gazy, jak i na południu, w rejonie Rafah. W tym ostatnim mieście, ostatnim względnie bezpiecznym miejscu Strefy Gazy, zgromadziło się ok. miliona palestyńskich uchodźców. USA i Zachód obawiają się, że ofensywa na tak gęsto zaludnionym terenie może doprowadzić do katastrofy humanitarnej. Waszyngton zagroził wstrzymaniem dostaw bomb lotniczych i amunicji artyleryjskiej do Izraela, jeśli rząd Netanjahu zdecyduje się na inwazję.