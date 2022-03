- Pistolet będzie częścią wystawy, ukazującej postęp, jaki dokonał się w polskim przemyśle zbrojeniowym – mówi Paweł Żurkowski, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

VIS 100 powstał w ramach wojskowego projektu Tytan, a broń została zaprezentowana po raz pierwszy 1 lipca 2014 r. podczas otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni w Radomiu. W 2018 r., w związku z podpisaniem umowy na dostawy tego pistoletu do Sił Zbrojnych RP, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował o nadaniu mu nazwy VIS 100. Nawiązuje ona do historycznego Vis wz. 35 oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Dziś powracamy do tradycji przekazywania do Muzeum Wojska Polskiego produktów tworzonych przez Fabrykę Broni w Radomiu, tak by stawały się częścią historii naszego kraju – mówi dr Wojciech Arndt, prezes Zarządu Fabryki Broni "Łucznik" – Radom.

VIS 100 to polski automatyczny pistolet samopowtarzalny, działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, z zamkiem ryglowanym przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Broń charakteryzuje się małą masą, optymalnymi wymiarami, dobrą manewrowością prowadzenia ognia, szybkością użycia oraz wysokim stopniem bezpieczeństwa. Dostosowany jest do użytkowania zarówno przez strzelców prawo-, jak i leworęcznych. Dzięki wymiennym nakładkom posiada ergonomiczny chwyt z możliwością dopasowania jego wielkości do dłoni użytkownika.

Szkielet broni wykonano z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium. Szyna NATO Rail, zgodna ze standardem STANAG 4694, przeznaczona do mocowania laserowego wskaźnika celu lub oświetlenia taktycznego zwiększa jego funkcjonalność. Broń posiada też automatyczny bezpiecznik, który chroni przed przypadkowym i przedwczesnym strzałem. Dodatkowo zastosowano tzw. zwalniacz napiętego kurka (decocker).

Do sprzedaży na rodzimym rynku trafiła też cywilna wersja pistoletu - VIS 100 M1. Odbiorcami pistoletów są miłośnicy broni, którzy uprawiają strzelectwo dynamiczne i strzelectwo tarczowe.