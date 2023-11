11 listopada 1918 r.: Cud niepodległości

Czytaj więcej Społeczeństwo Jak będzie obchodzone Święto Niepodległej? 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość. W całym kraju będziemy wspominali to wydarzenie.

Niezależna polska historia, szukając odpowiedzi na to pytanie, odnotuje fakt gigantycznej fali lojalizmu, która zalewała Królestwo Polskie zwłaszcza od 1894 r., czyli od wstąpienia na tron cara Mikołaja II. „Bo czegoż żąda każdy z nas wzięty w odosobnieniu? – pytał Aleksander Świętochowski. – Czy własnych żołnierzy, bitew, zwycięstw, zaborów, parlamentów, posłów, ministrów, słowem aparatu politycznego? Nie! Każdy marzy o tym tylko, ażeby żyć szczęśliwie, z prawami osobistej i zbiorowej natury zgodnie. Niepodległość nie jest potrzebna narodowi".

„Polski nie da się ani wymodlić, ani wygadać, ani wyżebrać, ani wyszachrować. Trzeba ją zdobyć krwią własną i cudzą" – mówił natomiast Piłsudski. Jemu wszystko wydawało się proste. Dla niego pojęcie niepodległości ani przez chwilę nie stało się retoryczne. Jeżeli uda się wprowadzić strzelców do Królestwa Polskiego, jeśli Polska podejmie powstańczą rękawicę, jeśli Pierwsza Kadrowa rozrośnie się w tysiące i dziesiątki tysięcy Polaków śniących tak jak on o niepodległości, to ta niepodległość przestanie być tylko snem. Ale Królestwo Polskie nawet nie drgnęło. Cały misterny plan Piłsudskiego, który miał mu przynieść szybkie i zdecydowane zwycięstwo, spalił na panewce. Nie było powstania, nie było dziesiątków tysięcy walczących Polaków. Polska w 1914 r. nie marzyła już o niepodległości. Udało się wprawdzie ocalić Legiony i polski znak, ale – jak to po latach gorzko zapisze wielki historyk prof. Jan Kieniewicz – „przeciwko Rosji wystąpiła zbrojnie tylko niewielka grupa emigrantów politycznych z Piłsudskim na czele". I tylko tyle.

Cyniczna gra mocarstw

Myliłby się jednak każdy, kto by sądził, że tym samym zamknięty został rozdział historii z polską niepodległością w tytule. Oto bowiem zaczynała się w Europie cyniczna gra polskimi tęsknotami i nadziejami na własne państwo, podjęta przez wszystkie walczące strony. Pierwsze zabrało głos dowództwo wojsk niemieckich i austro-węgierskich: „Wolność wam niesiemy i niepodległość, za którą tyle wycierpieli ojcowie wasi. Niech ustąpi barbarzyństwo wschodnie przed cywilizacją zachodnią, wspólną wam i nam. (...) Niech z przeszłości przemówią do was jęki Sybiru i krwawa rzeź Pragi i katowanie unitów. Z naszymi sztandarami przychodzi do was wolność i niepodległość". 8 sierpnia 1914 r. ukazała się odezwa naczelnej komendy armii austro-węgierskiej „Do Narodu Polskiego", zapowiadająca „wyzwolenie spod jarzma moskiewskiego". Nie ma w niej już mowy o niepodległości, a tylko o sprawiedliwości. Pierwotnie odezwa ta, autorstwa samego cesarza Franciszka Józefa I, zawierała projekt przekształcenia dualistycznej struktury Austro-Węgier w trialistyczną, z dodaniem do Galicji ziem Królestwa Polskiego i połączeniem ich w równoprawny – obok Węgier i Austrii – człon monarchii habsburskiej. Niestety, ten niezwykle obiecujący dla Polaków projekt został zablokowany przez premiera Węgier Istvana Tiszę, który obawiał się polskiej konkurencji.

Czytaj więcej Historia 11 listopada 1918 r.: Cud niepodległości „Polski nie da się ani wymodlić, ani wygadać, ani wyżebrać, ani wyszachrować. Trzeba ją zdobyć krwią własną i cudzą" – mówił Józef Piłsudski. Ale jeszcze w 1914 r. niewielu chciało się bić za niepodległą Polskę.

Niepodległej Polski w żadnym razie nie życzyła sobie także Rosja. 14 sierpnia 1914 r. ogłoszona została odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego armii rosyjskiej: „Niech znikną granice, które rozdzieliły na kawałki Naród Polski! Niech złączy się on w jedną całość pod berłem cesarza rosyjskiego! Pod berłem tym odrodzi się Polska, wolna pod względem wiary, języka i samorządu. (...) Z sercem otwartym i bratersko podaną dłonią idzie do was na spotkanie Wielka Rosja". Tyle że w grudniu 1914 r. minister spraw wewnętrznych Rosji Nikołaj Makłakow rozesłał do gubernatorów tajny okólnik, tłumaczący, że odezwa wielkiego księcia nie dotyczy Kraju Przywiślańskiego, jedynie terytoriów, jakie armia rosyjska może zdobyć w toku wojny. Rosja nie chciała Polski w żadnej formie. 17 września 1914 r. polscy posłowie do Dumy, Wiktor Jaroński i Zygmunt Balicki, złożyli projekt sformowania przy armii rosyjskiej Legionu Polskiego. Wobec sprzeciwu sztabu projekt został odrzucony.