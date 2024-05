Czesław Miłosz prawnikiem. Wstyd nie pozwolił mu rzucić krytykowanych studiów

„Miejsce autobiograficzne” to nie tylko konkretne miejsce na mapie (w tym przypadku międzywojenne Wilno, Uniwersytet Stefana Batorego i jego Wydział Prawa i Nauk Społecznych), ale to także konteksty, symbole, ludzie, wartości z nimi związane. To wszystko, co kształtuje tego, którego biografię badamy. Z tej perspektywy wręcz konieczne wydaje się sięganie do studenckiej młodości noblisty; często bowiem, analizując jego związki z Wilnem, patrzymy z perspektywy tęsknoty, emigracji, a tymczasem tutaj mamy możliwość obcowania z Miłoszem, który tam właśnie był, tam dojrzewał, tam stawał się tym, kim został potem.

Warto podkreślić, że Miłosz rzeczywiście dość krytycznie odnosił się do jakości uniwersyteckiego kształcenia prawniczego (chociaż np. zdecydowanie lepiej oceniał uniwersytet w Wilnie niż Uniwersytet Warszawski, na którym spędził jeden rok studiów). Podawał zresztą w swoich wspomnieniach konkretne argumenty: dość nużące wykłady, słabe warunki dydaktyczne, skupianie uwagi na pamięciowym opanowywaniu materiałów. Zdarzały się oczywiście wyjątki, które Miłosza fascynowały. Z wielkim uwielbieniem wspominał prof. Bronisława Wróblewskiego, u którego uczęszczał na wykłady z prawa karnego. Z szacunku dla tego wykładowcy Miłosz nauczył się kodeksu karnego na pamięć, ale też podkreślał, że wykłady prowadzone przez wileńskiego karnistę miały charakter interdyscyplinarny (zawierały też np. historię czy socjologię kary). Tak wspominał on swojego wykładowcę: „Prawo karne wykładał Bronisław Wróblewski, prawdziwy szkolarz, który wykładał raczej historię instytucji karnych, poczynając od społeczeństw prymitywnych. To było bardzo ciekawe” (Cz. Miłosz, „Podróżny świata. Rozmowy Renaty Gorczyńskiej z Czesławem Miłoszem”, Kraków 1992). I dodawał: „Do Wróblewskiego odnosiłem się z rodzajem uwielbienia i dlatego (był wymagający) cały kodeks karny umiałem na pamięć” (Cz. Miłosz, Abecadło Miłosza, Kraków 1997, s. 254–255).

Czesław Miłosz: student prawa, który nie porzucił literatury

Trzeba też podkreślić, że przez cały okres studiowania prawa Miłosz nie porzucił literatury, działając w rozmaitych grupach twórczych i rozwijając się literacko. Jaką lekcję możemy dzisiaj wyciągnąć z jego historii? Myślę, że współcześnie aktualna pozostaje troska o jakość uniwersyteckich studiów prawniczych, w tym o stosowane metody dydaktyczne. Ważne też są warunki studiowania (te, na szczęście, są dzisiaj niemal wszędzie o niebo lepsze niż te, w których przyszło funkcjonować młodemu Miłoszowi). Wreszcie, niezmienne pozostaje znaczenie tego, by nauczyciel akademicki potrafił być prawdziwym mistrzem, promieniującym swoją pasją do wykładanego przedmiotu, a także wszechstronnym humanistą, potrafiącym wyjść poza opłotki dogmatyk prawniczych. Last but not least przykład Miłosza uczy, że okres studiów to najlepszy moment na rozwijanie swoich pasji. Dzisiaj studenci niejednokrotnie podejmują praktyki już na pierwszych latach studiów, nawet gdy nie wymaga tego ich sytuacja materialna. A gdyby tak czas studiowania rzeczywiście (jeżeli tylko jest taka możliwość) poświęcać na wszechstronny rozwój, wykorzystać możliwości, które dają otwarte drzwi możliwości, przez które młodość definiował swego czasu Leszek Kołakowski? Wreszcie, można nieco z przekorą powiedzieć, że może dobrze, iż Miłosz wybrał prawo. Pomyślmy, co by było, gdyby, zostając na polonistyce, zniechęcił się do literatury….

A teraz jeszcze o tym, czy prawo rzeczywiście się Miłoszowi nie przydało i czy był to czas stracony? Wspomniano już wyżej o pracy Miłosza w dyplomacji – trudno uznać, by tutaj wiedza prawnicza mu się nie przydała. Co więcej, jak każdemu autorowi (i każdemu człowiekowi tak naprawdę) znajomość prawa niewątpliwie wiele ułatwiła, a może nawet pozwoliła uniknąć niejednych kłopotów. I wreszcie, w samej twórczości Miłosza można odkryć tematy filozoficznoprawne. Przyjrzyjmy się chociażby jednemu z najbardziej rozpoznawalnych w powszechnym odbiorze wierszy Miłosza. Czyż „Któryś skrzywdziłeś” nie wyraża refleksji nad zbrodnią, winą, karą i odpowiedzialnością? Czy taki wiersz nie jest wołaniem o sprawiedliwość, moralnym rozliczeniem się z brutalnością przemocy i opresji? Owszem, poruszona w nim tematyka jest o wiele szersza i bardziej uniwersalna niż „wina i kara”, lecz jednocześnie nie można i, jak sądzę, nie warto o owych prawniczych tropach w interpretacji tego utworu zapominać. Zwłaszcza, że jego autor był przecież także prawnikiem. A gdyby tak sięgnąć do Traktatu moralnego i pomyśleć o ideach ważnych dla prawa… Z pewnością spuścizna Miłosza czeka na odkrycie, obok metafizycznych, także na prawnicze interpretacje.

Literackie rozliczenie z prawem Miłosza

Interesujące jest także to, że w niektórych utworach, pisanych już pod koniec życia, Miłosz wraca do okresu wileńskich studiów prawniczych, wplatając w ich treść nawet paremie łacińskie, niejako rozliczając się z własną przeszłością, z porzuceniem prawa, ze zmaganiem się z nim. Na przykład w wierszu „To” pisanym według dopisku nad Wilią w 1999 roku podmiot liryczny wyznaje: „Sklepione sale pojezuickiej akademii, / w której kiedyś pobierałem nauki, / nie byłyby ze mnie zadowolone. / Mimo że jeszcze zachowałem kilka sentencji po łacinie”.