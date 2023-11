Jak będzie obchodzone Święto Niepodległej?

11 listopada w południe odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. Będzie można go wspólnie wykonać w ponad tysiącu miejscach w całym kraju i za granicą, lista miejsc znajduje się na stronie Biuro „Niepodległa”. O godz. 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbędzie się też uroczysta odprawa wart z udziałem prezydenta RP. Planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy.

W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu od godz. 13 zorganizowany zostanie Festiwal Niepodległa. Miejsce to na kilka godzin zamieni się w ulicę z dwudziestolecia międzywojennego za sprawą zabytkowych pojazdów, rekonstruktorów, pokazów mody przedwojennej, koncertów tańca i muzyki. Co godzinę z balkonu pałacu Tyszkiewiczów-Potockich do zgromadzonych przemówią aktorzy, którzy wcielą się w sześciu Ojców Niepodległości, m.in. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego. Na parterze tego pałacu pokazywane będą filmy VR: „MS Piłsudski – podwodna misja”, „Kino”, „Dża-Dża” oraz „Nie kochać w taką noc”.

Sceny ustawione będą na dziedzińcach Ministerstwa Kultury, Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Na zbudowanej na uniwersytecie wystąpią: Karaś/Rogucki, Sara James, Baranovski oraz Kamil Bednarek.

W wigilię święta w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się koncert „Matejko – obrazy polskiej duszy”. Tego dnia Archiwum Państwowe w Warszawie przy ul. Krzywe Koło odsłoni wystawę „Nie rozmawiam z tyranami”, opowiadającą o zapomnianych polskich konspiratorkach z początków XX wieku.