Ukraiński resort zwrócił uwagę, że „takie jednostronne działania nie sprzyjają osiągnięciu wzajemnego zrozumienia i pojednania”, nad czym od lat intensywnie pracują oba kraje – przede wszystkim w ramach Wspólnej Ukraińsko-Polskiej Grupy ds. Dialogu Historycznego, funkcjonującej przy udziale resortów kultury oraz Instytutów Pamięci Narodowej Polski i Ukrainy.

„Ukraina konsekwentnie opowiada się za naukowym, bezstronnym badaniem trudnych kart wspólnej historii” – czytamy w oświadczeniu. Zdaniem ukraińskiego resortu, „droga do prawdziwego pojednania wiedzie przez dialog, wzajemny szacunek i wspólną pracę historyków, a nie przez polityczne, jednostronne oceny”.

MSZ Ukrainy: Polacy nie powinni szukać wrogów wśród Ukraińców, a Ukraińcy wśród Polaków. Mamy wspólnego wroga – Rosję

W oświadczeniu ukraińskie MSZ wezwało Polskę do „powstrzymania się od działań, które mogą prowadzić do wzrostu napięć w relacjach dwustronnych”. „Apelujemy, by unikać kroków, które mogłyby podważyć dotychczasowe osiągnięcia wynikające z konstruktywnego dialogu i współpracy między Ukrainą a Polską” – zaznaczono.

„Pomimo stronniczości i kontekstu politycznego uchwały Sejmu RP, nadal podążamy ścieżką prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy i Polski. Mamy już na tej drodze praktyczne rezultaty, które powinny być rozwijane w przyszłości” – wskazano w dokumencie. „Po raz kolejny przypominamy, że Polacy nie powinni szukać wrogów wśród Ukraińców, a Ukraińcy nie powinni szukać wrogów wśród Polaków. Mamy wspólnego wroga - Rosję. W imię wspólnej siły, wolności i bezpieczeństwa naszych dwóch zaprzyjaźnionych krajów musimy wspólnie rozwiązywać kwestie problematyczne, a nie je zaostrzać” – dodano.

11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

11 lipca 1943 roku w tzw. krwawą niedzielę przypadł punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, akcji masowej eksterminacji Polaków dokonanej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. W sumie rzeź wołyńska pochłonęła od 50 do 120 tys. polskich ofiar, a w samą krwawą niedzielę Ukraińcy przypuścili szturm na około sto miejscowości. Na pamiątkę tego dnia złożono w Sejmie projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.