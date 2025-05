Z uzasadnienia do projektu wynika jednak co innego. „Oficjalne, państwowe uczczenie ofiar zbrodni wołyńskiej wpłynie pozytywnie na poprawę relacji polsko-ukraińskich. Bez prawdy nie da się zbudować pojednania i przebaczenia” – piszą posłowie PSL. – Nie robimy tego, by zadbać o dobre samopoczucie Ukraińców. Robimy to, bo jesteśmy coś inni naszym rodakom – dodaje Piotr Zgorzelski.