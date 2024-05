Według Komisji Wyborczej w wyniku nowych przepisów w wyborach samorządowych Anglii głosu nie oddało około 14 000 osób.

Nieakceptowana Karta Weterana

Rzeczniczka premiera powiedziała: „Naszym zamiarem jest dodanie do oficjalnej listy nowej Karty Weterana, która została wprowadzona w styczniu”. To wszystko po tym jak jednemu z weteranów odmówiono wejścia do lokalu wyborczego w Fleetwood w Lancashire.

- Myślałem, ze można jej używać jak dowodu osobistego. Ten dokument jest jak prawo jazdy - żalił się jeden z weteranów.

„Przepisy dotyczące akceptowalnych form dokumentów tożsamości weszły w życie, zanim w styczniu tego roku zaczęto wypuszczać legitymacje dla weteranów” – napisał w mediach społecznościowych Minister ds. weteranów Johnny Mercer.