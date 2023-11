– Mimo, iż 80 proc. Polaków uważa, że jednym z najważniejszych przejawów patriotyzmu jest obchodzenie świąt narodowych, to Marsz Niepodległości nie jest świętem wszystkich Polaków. Marsz ten jest obarczony bardzo dużymi stereotypami i uprzedzeniami, które silnie korelują z poglądami politycznymi. Dla zwolenników PiS-u i Konfederacji Marsz Niepodległości to coroczne święto ważne dla tożsamości narodowej, a udział w nim jest postrzegany jako przejaw patriotyzmu. Dla zwolenników KO i Lewicy to impreza nacjonalistów i faszystów. Niestety Marsz Niepodległości zamiast być najważniejszym wydarzeniem Narodowego Święta Niepodległości i zamiast łączyć Polaków, to ich dzieli – uważa jednak prof. Dominika Maison.

Co Polacy myślą o Marszu Niepodległości?

Marsz Niepodległości jest od wielu lat organizowany w różnych miastach Polski, przy czym największy w Warszawie. Zdaniem prof. Maison pomimo, że 73 proc. Polaków twierdzi, że chciałoby, żeby w marszu tym uczestniczyli ludzie niezależnie do poglądów politycznych, to widać silne zróżnicowania postrzegania tego marszu oraz gotowości do udziału w nim zależne od preferencji wyborczych.

65 proc. Marsz Niepodległości ważny dla tożsamości narodowej

Ze stwierdzeniem, że jest to wydarzenie ważne dla tożsamości narodowej zgadza się 65 proc. Polaków. Nieco częściej ten pogląd podzielają kobiety (67 proc.) niż mężczyźni (62 proc.) oraz zwolennicy PiS (84 proc.) niż Koalicji Obywatelskiej (55 proc.) i Lewicy (43 proc.). Dla 51 proc. Polaków udział w Marszu Niepodległości jest przejawem patriotyzmu.

Natomiast ze zdecydowanie negatywnym stwierdzeniem, że jest to impreza nacjonalistów i faszystów, zgadza się 22 proc. Polaków (zdecydowanie najmniej ze wszystkich testowanych stwierdzeń). Częściej tam myślą mężczyźni i osoby najstarsze (powyżej 55 roku życia). Widać zróżnicowanie w zależności od preferencji politycznej. Najwięcej osób podzielających ten pogląd jest wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej (44 proc.) oraz Lewicy (47 proc.) – niemal dwukrotnie więcej niż wśród całego ogółu Polaków. Najmniej natomiast takich osób można znaleźć wśród zwolenników PiS (9 proc.) i Konfederacji (12 proc.).

Badanie przeprowadzone zostało na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1054 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Termin realizacji: 20-23 października 2023 roku. Metoda: CAWI.