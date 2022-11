Jedna trzecia Polaków pytanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, w jaki sposób będzie obchodzić święto 104. rocznicy odzyskania niepodległości, wskazało, że spędzi ten czas z rodziną w domu. Co dwudziesty ankietowany (5,1 proc.) wyjedzie na przedłużony weekend, a ponad 7 proc. badanych przyznało, że nie będzie obchodziło tego święta. Tak wskazały głównie osoby, które deklarują, że są zwolennikami opozycji lub niemający sprecyzowanych preferencji politycznych.

Prawie 32 proc. wywiesi tego dnia biało-czerwoną flagę. To w większym stopniu zwolennicy obozu władzy (43 proc.) niż opozycji (27 proc.). Historycy określają niekiedy taką postawę patriotyzmem deklaratywnym postrzeganym przez pryzmat symbolu „pod sztandar”.

Tylko co dziesiąty pytany tego dnia pójdzie do kościoła na msze w intencji odzyskania wolności (31 proc. zwolenników obozu władzy), zaledwie 6,9 proc. weźmie udział w uroczystościach patriotycznych, a niewiele ponad 3 proc. deklaruje udział w imprezach sportowych, np. Biegu Niepodległości (tylko w Warszawie weźmie w nim udział 10 tys.osób).

Co setny pytany (1 proc.) wskazuje, że weźmie udział w Marszu Niepodległości. W Warszawie organizują go środowiska narodowe, które są finansowane przez instytucje podległe Ministerstwu Kultury. W związku z burdami ulicznymi w poprzednich latach ten przemarsz przyciągał największą uwagę mediów.

Zaledwie 0,7 proc. badanych nie wie, jak spędzi ten dzień.

Wspominamy wolność

Tego dnia odbędą się w stolicy uroczystości oficjalne z udziałem Andrzeja Dudy, rządu i parlamentarzystów. Prezydent wraz z małżonką złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości. Kulminacyjnym elementem obchodów będzie w południe uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po niej złożone zostaną wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, odbędzie się też koncert pieśni patriotycznych.

Jak podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, awanse generalskie otrzyma 17 oficerów Wojska Polskiego.

Nie tylko o Marszałku

11 listopada w całym kraju zostanie zorganizowanych blisko tysiąc imprez, które mają uświetnić rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku (pełna lista znajduje się na stronie niepodlegla.gov.pl.)

Na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało wystawę „Rozważni i romantyczni” na 100 lat Gabinetu Monet i Medali, a Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu rodzinny Weekend Niepodległości, który otworzy uroczysta parada z placu Wolności. W stolicy Dolnego Śląska zaplanowało m.in. koncerty, pokazy, spotkania z artystami i autorami książek.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku bezpłatnie udostępnia wystawę poświęconą marszałkowi. W planach jest też spotkanie z „Pieśnią niepodległą” przy ognisku, koncert „Polskie hymny”, warsztaty rodzinne i gra terenowa.

W stolicy odbędzie się Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zagrają m.in. Enej i Zazula, Roxie Węgiel, LemON czy IRA.

Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza na żołnierski piknik przy Muzeum Wojska Polskiego. Bezpłatnie będzie można także zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ORP „Błyskawicę”, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Do hymnu

Największym projektem włączającym Polaków we wspólne świętowanie jest akcja „Niepodległa do Hymnu”. Szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nieformalne stowarzyszenia zorganizują w co najmniej 700 miejscach w Polsce i na świecie wspólne śpiewanie hymnu.

– Hymn będziemy śpiewać między innymi w klasztorze na Jasnej Górze, w Toruniu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie czy pod bazyliką Mariacką w Krakowie – gdzie również hejnaliści włączą się do akcji – mówi Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Ale śpiewanie hymnu odbędzie się też w Kairze, Rzymie, Nowym Jorku, Chicago, Paryżu, a nawet w miejscowości Czerkasy w Ukrainie.