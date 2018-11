Zimno jak w Instytucie Wiecznej Zmarzliny

Poszukujesz wiecznej zmarzliny? Możesz ją znaleźć między innymi na Syberii. Jednak, jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej najlepiej jak udasz się do Instytutu Wiecznej Zmarzliny w Jakutsku.

Instytut Wiecznej Zmarzliny im. Melnikova (Melnikov Permafrost Institute) założono w 1960 roku. Pracujący w nim naukowcy zajmują się głównie dwoma szerokimi zagadnieniami: ewolucją wiecznej zmarzliny i oddziaływaniami między konstrukcjami technicznymi a lodem. Niejako przy okazji, czasem trafiają im się eksponaty zupełnie niezwiązane z branżą inżynieryjną. Czasem jakiś zamrożony mamut, czasem czaszka, a czasem jeszcze zupełnie coś zupełnie innego.

Instytut zajmuje prawie 12000 metrów kwadratowych i utrzymuje unikalne podziemne laboratorium o powierzchni 280 metrów kwadratowych. Służy ono do magazynowania zamrożonych zbiorów oraz prowadzenia doświadczeń w stałej ujemnej temperaturze (około -9 stopni Celsjusza) otaczającego je gruntu.

Gdyby ktoś uznał, że do Jakucji zbyt daleko może pojechać do Suwałk. Na suwalsczyźnie, w okolicach Udrynia i Szypliszek, odkryto kopalną wieczną zmarzlinę sprzed 13 tysięcy lat. To najzimniejsze skały w Europie! Jedyny problem to głębokość. Polska wieczna zmarzlina znajduje się 300-400 metrów pod powierzchnią ziemi.

ARTYKUŁY POWIĄZANE