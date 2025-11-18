Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Klementyna Suchanow pozywa prezydenta. Chodzi o słowa Karola Nawrockiego podczas debaty prezydenckiej

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Klementyna Suchanow złożyła pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko prezydentowi. Domaga się od Karola Nawrockiego przeprosin za przypisywanie jej rzekomego udziału w przemycie migrantów przez polsko-białoruską granicę.

Publikacja: 18.11.2025 09:52

Kandydat Komitetu Obywatelskiego, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki na debacie, transmit

Warszawa, 23.05.2025. Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania przed II turą

Kandydat Komitetu Obywatelskiego, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki na debacie, transmitowanej przez trzy ogólnopolskie stacje – TVP, TVN i Polsat, w Warszawie

Foto: Paweł Supernak/PAP

Mateusz Mikowski

Sprawa dotyczy słów, które padły z ust Karola Nawrockiego 23 maja podczas debaty prezydenckiej w Telewizji Republika. Przyszły prezydent, zwracając się wówczas do swojego oponenta Rafała Trzaskowskiego stwierdził: „Kiedy pan wspierał film «Zielona granica» to jedna z pana stypendystek, która pana popiera, Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów”. Podczas wypowiadania tych słów przez kandydata w prawnym dolnym rogu ekranu, wyświetlana była grafika opatrzona napisem: „Mafia przemytników wokół rządu Tuska”. Co ważne, w dniach poprzedzających debatę Telewizja Republika zarzucała aktywistce związki z osobami przemycającymi migrantów przez granicę.

Czytaj więcej

Cienka granica pomagania uchodźcom. Złoty telefon pogrąża aktywistów z granicy
Kraj
Cienka granica pomagania uchodźcom. Złoty telefon pogrąża aktywistów z granicy

Na wypowiedź prezydenta Suchanow zareagowała już następnego dnia, bezskutecznie domagając się od szefa sztabu Nawrockiego przeprosin. Pod koniec września aktywistka wysłała do prezydenta wezwanie przedsądowe. Jednak ponownie nie doczekała się odpowiedzi.

Klementyna Suchanow pozywa Karola Nawrockiego. Chce przeprosin i 10 tys. zł na Ogólnopolski Strajk Kobiet

W konsekwencji we wtorek kobieta skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym domaga się od prezydenta Nawrockiego przeprosin. Zgodnie z pozwem mają one zostać opublikowane na profilach prezydenta w mediach społecznościowych, w portalu „Rzeczpospolitej” oraz w Telewizji Republika. Aktywistka domaga się też od Nawrockiego wpłaty 10 tys. zł na rzecz Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Według Suchanow, sporna wypowiedź przyszłego prezydenta podczas debaty wyborczej naruszyła jej godność, cześć i dobre imię oraz podważyła jej autorytet jako pisarki, redaktorki, tłumaczki, aktywistki politycznej, a także członkini rządowej komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023.

Reklama
Reklama

„Przedmiotowa wypowiedź istotnie osłabiła zaufanie społeczne wobec powódki oraz stworzyła przestrzeń dla dalszych ataków przez inne osoby publiczne i podmioty życia społecznego. Wypowiedź pozwanego spotkała się bowiem z natychmiastową reakcją mediów, które gremialnie cytowały jej treść w odniesieniu do powódki, w szczególności poprzez przypisywanie powódce kluczowej roli w  «aferze przemytniczej»” – czytamy w pozwie.

Czytaj więcej

Prezydent elekt Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w
Polityka
Prezydent elekt dziękuje Robertowi Bąkiewiczowi. „Wypełnia te funkcje, z którymi nie radzi sobie rząd”

Suchanow podkreśla też, że twierdzenia Nawrockiego są całkowicie bezpodstawne. Nie toczy się wobec niej bowiem żadne postępowanie karne, nie postawiono jej żadnych zarzutów i nie została skazana za jakiekolwiek przestępstwo. Jej zdaniem wypowiedź prezydenta nie miała na celu wyrażenia merytorycznej krytyki, ale stanowiła personalny, zniesławiający i znieważający atak.

– Jest nam niezwykle przykro, że doszło do tego, iż jedynym sposobem zapewnienia naszej klientce ochrony prawnej jest wejście na drogę sądową przeciwko osobie, która pełni funkcję Prezydenta RP. Próbowaliśmy wzywać pana prezydenta do racjonalnego, polubownego zakończenia tego sporu. Niestety bezskutecznie. Tymczasem bezprawne naruszenie przezeń dóbr osobistych pani Klementyny Suchanow jest widoczne na pierwszy rzut oka. I pan Karol Nawrocki powinien za swe słowa panią Klementynę Suchanow przeprosić – komentują pełnomocnicy aktywistki adwokaci dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Media Telewizja Karol Nawrocki Zielona granica TV Republika nielegalna migracja Klementyna Suchanow

Sprawa dotyczy słów, które padły z ust Karola Nawrockiego 23 maja podczas debaty prezydenckiej w Telewizji Republika. Przyszły prezydent, zwracając się wówczas do swojego oponenta Rafała Trzaskowskiego stwierdził: „Kiedy pan wspierał film «Zielona granica» to jedna z pana stypendystek, która pana popiera, Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów”. Podczas wypowiadania tych słów przez kandydata w prawnym dolnym rogu ekranu, wyświetlana była grafika opatrzona napisem: „Mafia przemytników wokół rządu Tuska”. Co ważne, w dniach poprzedzających debatę Telewizja Republika zarzucała aktywistce związki z osobami przemycającymi migrantów przez granicę.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wiceminister Sławomir Pałka: Masowe blokowanie powołań sędziów jest sprzeczne z prawem
Sądy i trybunały
Wiceminister Sławomir Pałka: Masowe blokowanie powołań sędziów jest sprzeczne z prawem
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Nieruchomości
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Prawo drogowe
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Sądy i trybunały
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Koniec tanich zakupów z Temu, AliExpress czy Shein
Konsumenci
Koniec tanich zakupów z Temu, AliExpress czy Shein
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama