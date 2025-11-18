Aktualizacja: 18.11.2025 10:30 Publikacja: 18.11.2025 09:52
Warszawa, 23.05.2025. Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania przed II turą
Kandydat Komitetu Obywatelskiego, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki na debacie, transmitowanej przez trzy ogólnopolskie stacje – TVP, TVN i Polsat, w Warszawie
Foto: Paweł Supernak/PAP
Sprawa dotyczy słów, które padły z ust Karola Nawrockiego 23 maja podczas debaty prezydenckiej w Telewizji Republika. Przyszły prezydent, zwracając się wówczas do swojego oponenta Rafała Trzaskowskiego stwierdził: „Kiedy pan wspierał film «Zielona granica» to jedna z pana stypendystek, która pana popiera, Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów”. Podczas wypowiadania tych słów przez kandydata w prawnym dolnym rogu ekranu, wyświetlana była grafika opatrzona napisem: „Mafia przemytników wokół rządu Tuska”. Co ważne, w dniach poprzedzających debatę Telewizja Republika zarzucała aktywistce związki z osobami przemycającymi migrantów przez granicę.
Na wypowiedź prezydenta Suchanow zareagowała już następnego dnia, bezskutecznie domagając się od szefa sztabu Nawrockiego przeprosin. Pod koniec września aktywistka wysłała do prezydenta wezwanie przedsądowe. Jednak ponownie nie doczekała się odpowiedzi.
W konsekwencji we wtorek kobieta skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym domaga się od prezydenta Nawrockiego przeprosin. Zgodnie z pozwem mają one zostać opublikowane na profilach prezydenta w mediach społecznościowych, w portalu „Rzeczpospolitej” oraz w Telewizji Republika. Aktywistka domaga się też od Nawrockiego wpłaty 10 tys. zł na rzecz Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.
Według Suchanow, sporna wypowiedź przyszłego prezydenta podczas debaty wyborczej naruszyła jej godność, cześć i dobre imię oraz podważyła jej autorytet jako pisarki, redaktorki, tłumaczki, aktywistki politycznej, a także członkini rządowej komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023.
„Przedmiotowa wypowiedź istotnie osłabiła zaufanie społeczne wobec powódki oraz stworzyła przestrzeń dla dalszych ataków przez inne osoby publiczne i podmioty życia społecznego. Wypowiedź pozwanego spotkała się bowiem z natychmiastową reakcją mediów, które gremialnie cytowały jej treść w odniesieniu do powódki, w szczególności poprzez przypisywanie powódce kluczowej roli w «aferze przemytniczej»” – czytamy w pozwie.
Czytaj więcej
Sytuacja na granicy Polski z Niemcami jest dramatyczna i po 6 sierpnia nie pozostanę w tej kwesti...
Suchanow podkreśla też, że twierdzenia Nawrockiego są całkowicie bezpodstawne. Nie toczy się wobec niej bowiem żadne postępowanie karne, nie postawiono jej żadnych zarzutów i nie została skazana za jakiekolwiek przestępstwo. Jej zdaniem wypowiedź prezydenta nie miała na celu wyrażenia merytorycznej krytyki, ale stanowiła personalny, zniesławiający i znieważający atak.
– Jest nam niezwykle przykro, że doszło do tego, iż jedynym sposobem zapewnienia naszej klientce ochrony prawnej jest wejście na drogę sądową przeciwko osobie, która pełni funkcję Prezydenta RP. Próbowaliśmy wzywać pana prezydenta do racjonalnego, polubownego zakończenia tego sporu. Niestety bezskutecznie. Tymczasem bezprawne naruszenie przezeń dóbr osobistych pani Klementyny Suchanow jest widoczne na pierwszy rzut oka. I pan Karol Nawrocki powinien za swe słowa panią Klementynę Suchanow przeprosić – komentują pełnomocnicy aktywistki adwokaci dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol.
