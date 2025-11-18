Sprawa dotyczy słów, które padły z ust Karola Nawrockiego 23 maja podczas debaty prezydenckiej w Telewizji Republika. Przyszły prezydent, zwracając się wówczas do swojego oponenta Rafała Trzaskowskiego stwierdził: „Kiedy pan wspierał film «Zielona granica» to jedna z pana stypendystek, która pana popiera, Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów”. Podczas wypowiadania tych słów przez kandydata w prawnym dolnym rogu ekranu, wyświetlana była grafika opatrzona napisem: „Mafia przemytników wokół rządu Tuska”. Co ważne, w dniach poprzedzających debatę Telewizja Republika zarzucała aktywistce związki z osobami przemycającymi migrantów przez granicę.

Reklama Reklama

Na wypowiedź prezydenta Suchanow zareagowała już następnego dnia, bezskutecznie domagając się od szefa sztabu Nawrockiego przeprosin. Pod koniec września aktywistka wysłała do prezydenta wezwanie przedsądowe. Jednak ponownie nie doczekała się odpowiedzi.

Klementyna Suchanow pozywa Karola Nawrockiego. Chce przeprosin i 10 tys. zł na Ogólnopolski Strajk Kobiet

W konsekwencji we wtorek kobieta skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym domaga się od prezydenta Nawrockiego przeprosin. Zgodnie z pozwem mają one zostać opublikowane na profilach prezydenta w mediach społecznościowych, w portalu „Rzeczpospolitej” oraz w Telewizji Republika. Aktywistka domaga się też od Nawrockiego wpłaty 10 tys. zł na rzecz Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Według Suchanow, sporna wypowiedź przyszłego prezydenta podczas debaty wyborczej naruszyła jej godność, cześć i dobre imię oraz podważyła jej autorytet jako pisarki, redaktorki, tłumaczki, aktywistki politycznej, a także członkini rządowej komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023.