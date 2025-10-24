Aktualizacja: 24.10.2025 15:27 Publikacja: 24.10.2025 14:48
Były prezydent Andrzej Duda
Foto: PAP/Maciej Kulczyński
– Andrzej Duda jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wypowiedział publicznie – wtedy jeszcze na antenie telewizji rządowej – słowa: „tylko świnie siedzą w kinie”. Nie zostały one „rzucone” w prywatnej rozmowie, był to komunikat wygłoszony przez człowieka, którego słowa mają moc kształtowania opinii publicznej – podkreśla podczas rozprawy adwokat Magdalena Spisak.
Mecenas – reprezentująca w toczącym się procesie Konrada Dulkowskiego, prezesa Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK), który pozwał byłego prezydenta – wskazywała, że wypowiedź głowy państwa uderzyła nie tylko w jej klienta, ale też innych widzów filmu Agnieszki Holland.
Proces, który w piątek ruszył przed Sądem Okręgowym w Warszawie, to pokłosie debaty, która dwa lata temu przetoczyła się przez media w związku z premierą „Zielonej granicy”, opowiadającej o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej i działalności zaangażowanych w niesienie tam pomocy aktywistów.
Choć reżyserka obrazu otrzymała za niego szereg nagród, a zdaniem wielu pokazała w nim prawdę na temat sytuacji na granicy, według krytyków filmu bezpodstawnie uderzyła w funkcjonariuszy Straży Granicznej, opowiadając się po jednej stronie politycznego sporu. Gorzkich słów nie szczędzili jej m.in. politycy PiS-u, a głos w sprawie zabrał również sam prezydent.
W programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Andrzej Duda przyznał, że w stosunku do widzów, którzy zdecydowali się uczestniczyć w seansach, nie dziwi się używaniu przez funkcjonariuszy SG hasła, znanego z czasów hitlerowskiej okupacji, „kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy”. I choć później tłumaczył, że jego wypowiedź była jedynie cytatem, tym razem to pod jego adresem ruszyła lawina krytyki.
– Jeśli prezydent naprawdę się uczy, to dziś jest najlepszy moment, aby pozwany pokazał, że zrozumiał, iż słowa mają moc i wagę; a mowa nienawiści nie jest przywilejem sprawowania żadnej funkcji publicznej – podkreślała podczas rozprawy mec. Spisak. Jak oceniła, „wolność słowa nie daje prawa do pogardy i uwłaczania czci innego człowieka”, a tocząca się sprawa w istocie nie sprowadza się do sporu o jedno wypowiedziane zdanie. – Dotyczy ona tego, czy konkretny obywatel w Polsce ma prawo oczekiwać szacunku od tych, którzy w jego imieniu sprawują władzę, robiąc to w sposób niezgodny z prawem i naruszając przepisy odnoszące się do dóbr osobistych – obrazowała.
Tego samego zdania był sam Konrad Dulkowski. – Oczywiście znieczuliliśmy się na hejt w przestrzeni publicznej i skrajną polaryzację. Jednak inna jest moim zdaniem odpowiedzialność moralna – jeśli już nie prawna – przeciętnego internauty, a inna odpowiedzialność za słowa osoby, która pełni w państwie tak ważną rolę. Prezydent Duda w trakcie swojej prezydentury nie po raz pierwszy atakował określone grupy społeczne, ale ten atak odebrałem wręcz personalnie – mówił przed sądem.
Prezes OMZRiK oceniał, że prezydent w istocie przywołał słowa bliżej nieokreślonej grupy funkcjonariuszy SG, zaś okoliczność cytowania znieważających opinii nie zwalnia z odpowiedzialności za słowa zwłaszcza, kiedy wypowiadający je sam przyznaje, że nie dziwi się, iż one padają. Byli i przyszli widzowie „Zielonej granicy” mieli więc prawo odebrać je jako jednoznaczną krytykę ze strony głowy państwa, a próba jakiegokolwiek późniejszego tłumaczenia się z nich to jedynie zrzucanie odpowiedzialności na samych znieważonych.
– Każdy, kto tylko chce – a ma to zagwarantowane w konstytucji – ma prawo, aby bez przeszkód zapoznawać się z wytworami kultury i dziełami sztuki. Osoby, które chciałyby zapoznać się z tym filmem, Andrzej Duda starał się od razu stygmatyzować – argumentował prezes Ośrodka. Dodawał jednak, że mimo iż znieważonych jest więcej, w samym procesie występuje we własnym imieniu.
Zupełnie inaczej kwestie te postrzegał pełnomocnik prezydenta mec. Krzysztof Kondrat, czemu dał wyraz, określając prezesa OMZRiK mianem „aktywisty politycznego”, który sam „nie cofa się przed bardzo ostrymi sformułowaniami”. A to – zdaniem mecenasa – „stoi w sprzeczności z deklarowanymi dzisiaj wartościami”, rzekomo naruszonymi wypowiedzią jego klienta. Za nielogiczne mecenas uznał też deklaracje, jakoby słowa głowy państwa znieważyły konkretną osobę, która w postępowaniu występuje „w imieniu jakiejś bliżej nieokreślonej grupy”.
Argumentację drugiej strony mecenas generalnie uznał jedynie za wywód dotyczący sporu politycznego. – Powód w żadnym zakresie nie wykazał faktu naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych, różnie zresztą definiowanych – raz mówi o dobrym imieniu, godności, czci, teraz o znieważeniu, a w pewnym momencie też o poczuciu dyskomfortu i złym samopoczuciu. W ramach ochrony dóbr osobistych takie subiektywne odczucia, polegające na krótkotrwałym dyskomforcie psychicznym, powinny być traktowane z dużą dozą ostrożnością – wyjaśniał mec. Kondrat.
Pełnomocnik Andrzeja Dudy podnosił również, że skoro prezes Ośrodka sam korzysta z prawa do udziału w debacie publicznej, nie może odmawiać go prezydentowi. I przypomniał, że wypowiedź tego drugiego padła w trakcie burzliwej debaty, dotyczącej kluczowej kwestii, czyli bezpieczeństwa naszego państwa.
– Ciąg wydarzeń politycznych wskazuje na to, że nie są to jedynie artystyczne zabiegi wokół mało istotnego wydarzenia. Pamiętajmy, że prezydent jest jednym z głównych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski, więc ma prawo reagować, nie formułując zresztą bezpośrednio żadnych zarzutów zawartych w pozwie, tylko podkreślając, że w sferze publicznej pojawiają się wypowiedzi; ostre, choć zrozumiałe ze względu na pojawiające się w tej sytuacji emocje – precyzował pełnomocnik.
Z tymi argumentami nie zgadzał się z kolei Konrad Dulkowski, odpierając zarzut o politycznym zaangażowaniu. Przypomniał, że Ośrodek wielokrotnie stawał po stronie atakowanych po różnych stronach sceny, np. wtedy, kiedy ofiarą internetowego hejtu padła córka obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. – Nie rozumiem, jaki związek z bezpieczeństwem Polski może mieć znieważanie, oczernianie i stygmatyzowanie obywateli własnego kraju – skonkludował prezes OMZRiK.
Wyrok zapadnie 6 listopada.
