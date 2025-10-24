Proces byłego prezydenta ruszył przed warszawskim sądem. Andrzej Duda odpowie za krytykę „Zielonej granicy”?

Choć reżyserka obrazu otrzymała za niego szereg nagród, a zdaniem wielu pokazała w nim prawdę na temat sytuacji na granicy, według krytyków filmu bezpodstawnie uderzyła w funkcjonariuszy Straży Granicznej, opowiadając się po jednej stronie politycznego sporu. Gorzkich słów nie szczędzili jej m.in. politycy PiS-u, a głos w sprawie zabrał również sam prezydent.

W programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Andrzej Duda przyznał, że w stosunku do widzów, którzy zdecydowali się uczestniczyć w seansach, nie dziwi się używaniu przez funkcjonariuszy SG hasła, znanego z czasów hitlerowskiej okupacji, „kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy”. I choć później tłumaczył, że jego wypowiedź była jedynie cytatem, tym razem to pod jego adresem ruszyła lawina krytyki.

– Jeśli prezydent naprawdę się uczy, to dziś jest najlepszy moment, aby pozwany pokazał, że zrozumiał, iż słowa mają moc i wagę; a mowa nienawiści nie jest przywilejem sprawowania żadnej funkcji publicznej – podkreślała podczas rozprawy mec. Spisak. Jak oceniła, „wolność słowa nie daje prawa do pogardy i uwłaczania czci innego człowieka”, a tocząca się sprawa w istocie nie sprowadza się do sporu o jedno wypowiedziane zdanie. – Dotyczy ona tego, czy konkretny obywatel w Polsce ma prawo oczekiwać szacunku od tych, którzy w jego imieniu sprawują władzę, robiąc to w sposób niezgodny z prawem i naruszając przepisy odnoszące się do dóbr osobistych – obrazowała.

Prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych: inna jest odpowiedzialność moralna przeciętnego internauty, a inna osoby pełniącej w państwie tak ważną rolę, jak prezydent

Tego samego zdania był sam Konrad Dulkowski. – Oczywiście znieczuliliśmy się na hejt w przestrzeni publicznej i skrajną polaryzację. Jednak inna jest moim zdaniem odpowiedzialność moralna – jeśli już nie prawna – przeciętnego internauty, a inna odpowiedzialność za słowa osoby, która pełni w państwie tak ważną rolę. Prezydent Duda w trakcie swojej prezydentury nie po raz pierwszy atakował określone grupy społeczne, ale ten atak odebrałem wręcz personalnie – mówił przed sądem.

Prezes OMZRiK oceniał, że prezydent w istocie przywołał słowa bliżej nieokreślonej grupy funkcjonariuszy SG, zaś okoliczność cytowania znieważających opinii nie zwalnia z odpowiedzialności za słowa zwłaszcza, kiedy wypowiadający je sam przyznaje, że nie dziwi się, iż one padają. Byli i przyszli widzowie „Zielonej granicy” mieli więc prawo odebrać je jako jednoznaczną krytykę ze strony głowy państwa, a próba jakiegokolwiek późniejszego tłumaczenia się z nich to jedynie zrzucanie odpowiedzialności na samych znieważonych.