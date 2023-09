"Zielona granica" Agnieszki Holland. Decyzja MSWiA - przed filmem specjalny spot

Bosak: PiS i PO to partie podobne i szkodliwe, trzeba je marginalizować

PiS i PO to partie szkodliwe, podobne do siebie programowo, wbrew temu, co się w mediach przedstawia - powiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak. W rozmowie z RMF FM poseł nie wykluczył, że w Polsce po 15 października odbędą się przedterminowe wybory.