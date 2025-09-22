Gwoli ścisłości: te dane to statystyki w ujęciu cen stałych, czyli niejako z pominięciem czynnika wzrostu cen. Można powiedzieć, że o tyle więcej kupowaliśmy w tegorocznym sierpniu, niż w poprzednim. Od miesięcy w handlu detalicznym w Polsce utrzymuje się jednak interesująca sytuacja, bo dynamika sprzedaży w cenach bieżących (czyli z uwzględnieniem wzrostu cen; tyle więcej zapłaciliśmy niż rok temu) jest bardzo zbliżona do tej w cenach stałych. W sierpniu w ujęciu cen bieżących odnotowano wzrost o 3 proc. r/r. Oznacza to, że średnio rzecz biorąc w handlu detalicznym ceny w zasadzie stoją w miejscu. To przede wszystkim „zasługa” niższych niż przed rokiem cen paliw, częściowo też samochodów. Drożeje zaś przede wszystkim żywność (o około 5 proc. r/r).

Konsumpcja prywatna nakręca wzrost PKB

Wydaje się, że dane za sierpień niewiele zmieniają, jeśli chodzi o ogólną strukturę i tendencję wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsumpcja prywatna pozostaje jego bardzo istotnym motorem. Dość przypomnieć, że jej wkład we wzrost PKB o 3,4 proc. r/r w drugim kwartale br. sięgnął aż 2,6 pkt proc. W drugim kwartale spożycie prywatne urosło o 4,4 proc. r/r. Bardzo możliwe, że w trzecim kwartale ten wynik będzie zbliżony albo nawet jeszcze wyższy. Świadczą o tym nie tylko dane o sprzedaży detalicznej za lipiec i sierpień, ale też prawdopodobnie wciąż dobre dane o sprzedaży usług. Silnie pomoże też efekt bazy – w trzecim kwartale 2024 r. mieliśmy zaskakujące załamanie dynamiki konsumpcji prywatnej, do zaledwie +0,2 proc. r/r.

Prognozy dla konsumpcji prywatnej pozostają pozytywne z kilku powodów. Po pierwsze, mimo hamowania tempa wzrostu wynagrodzeń (w sierpniu w sektorze przedsiębiorstw do 7,1 proc. r/r, najsłabiej od 4,5 roku), spada również inflacja. To sprawia, że od kilku miesięcy realne tempo wzrostu wynagrodzeń w firmach utrzymuje się w okolicach 4-5 proc. To już oczywiście nie nadzwyczajnie wysokie, dwucyfrowe wyniki, jak w pierwszej połowie 2024 r., gdy „spotkały się” wyraźny spadek inflacji (średnio 2,7 proc. w całym półroczu) z wciąż dwucyfrową dynamiką płac (dodatkowo w sektorze budżetowym napędzaną podwyżkami o 20-30 proc.), ale jednak bardzo solidne. Co więcej, o ile oczywiście nie dojdzie do żadnych szokowych wydarzeń, to w dłuższej perspektywie realne tempo wzrostu płac powinno się stabilizować na przyzwoitym poziomie około 3,5 proc.

Dodatkowo, mimo sygnałów pewnego ochłodzenia na rynku pracy (spadek popytu na pracowników w części sektorów, lokalne informacje o zwolnieniach grupowych), w skali makro polski rynek pracy pozostaje ciasny, a stopa bezrobocia niska.