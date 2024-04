NSA wydał bardzo ważny wyrok ws. systemu blokowania rachunków bankowych

To nie uchroniło banku przed słonym rachunkiem za spóźnienia. Szef KAS sięgnął po art. 119zzh § 1 w zw. z art. 119zzj w § 1 ordynacji podatkowej i wlepił mu aż 80 tys. zł kary. Co prawda docenił działania banku podjęte w celu uniknięcia skutków naruszenia czy to, że nieprawidłowości dotyczyły w części okresu tuż po wdrożeniu STIR.

Niemniej, jak tłumaczyli urzędnicy, obowiązki nałożone na bank w zakresie STIR muszą być bezwzględnie respektowane. A za niewywiązanie się z nich kara jest obligatoryjna. Bank powinien być przygotowany na czas do nowych obowiązków. Powinien zapewnić odpowiednie rozwiązania i przetestować je przed wykonywaniem ustawowych obowiązków raportowania do STIR. Działania zaradcze po interwencji kontrolerów uznano za przysłowiową musztardę po obiedzie, a wręcz za dodatkowe obciążenie.

Bank odwołał się od kary, a gdy to nic nie dało, poszedł do sądu. A bronił się, że KAS nie miał prawa ukarać go za nieterminowe przekazanie danych, bo to nie jest zagrożone karą administracyjną.

Z argumentacją banku najpierw zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zauważył, że sporna kara grozi za brak przekazania, za przekazanie niezgodnie z prawdą i za zatajenie prawdziwych informacji, zestawień czy danych. Nieterminowe przekazanie informacji, zestawień i danych wymaganych prawem jest zaś zachowaniem odrębnym, niewskazanym w art. 119zzh ordynacji podatkowej.

NSA: przepis nie mówi nic o przekazaniu informacji po terminie

Podstaw do ukarania banku nie dopatrzył się też NSA. Zgodził się, że przepis regulujący sporne kary nie mówi nic o przekazaniu informacji po terminie. Tymczasem chodzi o tzw. delikt finansowy i jeżeli nie wynika on jasno z przepisów, to nie można za niego karać. Jak bowiem zauważył sędzia NSA Jacek Brolik, w takim przypadku sąd nie może zastępować ustawodawcy. Wyrok jest prawomocny.