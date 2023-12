Zmiany w e-doręczeniach. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy i pełnomocnicy?

- podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego od 30 grudnia 2023 r. (wniosek o wpis do KRS od tego dnia będzie także zawierał również wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń);

W dalszej kolejności podmioty: wpisane do KRS przed 31 grudnia 2023 r., zobowiązane są uzyskać adres do e-Doręczeń we własnym zakresie w terminie do 30 marca 2024 r. (art. 151 ust. 1 u.d.e.), wpisane do rejestru CEIDG – do 30 września 2026 r. (art. 152 ust. 3 u.d.e.), zaś firmy, które zarejestrują działalność po 31 grudnia 2023 r. już od 1 stycznia 2024 r. będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm (art. 152 ust.1 u.d.e.). Przy czym, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 31 stycznia 2023 r. zostaną objęci powyższym obowiązkiem w dniu wpisu, jeśli w okresie od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. dokonają zmian we wpisie do CEIDG (art. 152 ust. 2 u.d.e.). Dopiero od 1 października 2029 r. obowiązek e-Doręczeń obejmie: sądy, trybunały, komorników, prokuratury, organy ścigania, Służbę Więzienną (art. 155 ust. 7 u.d.e.).

Przy czym, w związku zapowiadanym przez Ministra Cyfryzacji projektem ustawy wydłużającej maksymalny termin wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych do dnia 1 stycznia 2025 r., należy spodziewać się dalszych przesunięć terminów na stworzenie skrzynki i adresu do e-Doręczeń zarówno wyznaczonych na 30 grudnia 2023 r., jak i innych liczonych od tego terminu, kolejnymi Komunikatami wydawanymi na podstawie art. 155 ust. 10 u.d.e. – po wejściu w życie ustawy zmieniającej.

Czytaj więcej Zawody prawnicze E-doręczenia: pełnomocnicy odsyłani od Annasza do Kajfasza Do 10 grudnia jeszcze ponad trzy tygodnie, ale wielu adwokatów już zakłada skrzynki do elektronicznych doręczeń rejestrowanych. I słusznie, bo na zatwierdzenie konta czasem trzeba czekać, choć resort cyfryzacji twierdzi, że wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Przedsiębiorco spiesz się

Co prawda u.d.e nie przewiduje sankcji za brak założenia e-skrzynki przez przedsiębiorców w wyznaczonym przez ustawę terminie, to nie można wykluczyć negatywnych konsekwencji na gruncie innych przepisów, w tym dotyczących utrudnionej wymiany korespondencji z organami administracji. Sankcje nie są przewidziane również za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia adresu elektronicznego w BAE przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W ich przypadku to zaniechanie może jednak wiązać się z odpowiedzialnością zawodową za popełnienie deliktu dyscyplinarnego.