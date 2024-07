Ważne część reformy KPC rządu PiS z 2019 roku do kosza. Nie przyniosła rezultatów

Z kolei przepisy prekluzyjne, zamiast ułatwić, potrafią utrudnić prowadzenie sprawy, bo strony wymyślają możliwe wnioski dowodowe, na wszelki wypadek, by nie zostały uznane za spóźnione, a przez to pominięte.

– Minusem jest brak możliwości zmiany powództwa, np. jego rozszerzenia, co powoduje konieczność wytoczenia nowego procesu. Jednak choć byłam wrogiem postępowania gospodarczego, to skoro już go mamy, nie ma sensu teraz uchylać przepisów.

Zamiast wyrugować z k.p.c. postępowanie odrębne, trzeba skupić się na tworzeniu całkowicie nowego kodeksu, który przystawałby do współczesności.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Daniel Szemetyłło, adwokat z kancelarii GESSEL Po blisko pięciu latach od przywrócenia postępowania w sprawach gospodarczych można stwierdzić, że nie było to udane rozwiązanie. Nowe „stare” przepisy nie przyczyniły się do przyspieszenia rozpoznawania sporów gospodarczych, a postulowane rozstrzygnięcie sprawy w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew stanowi zjawisko niemal niespotykane. Równocześnie, wspominane przepisy zawierają rozwiązania, które mogą prowadzić do wydawania niesłusznych orzeczeń (bardzo krótkie terminy na powoływanie twierdzeń i dowodów czy też posiłkowy charakter dowodu z zeznań świadków). Wszelkie rygoryzmy nie wyeliminują rzeczywistych przyczyn opóźnień, takich jak braki kadrowe w sądach, zła organizacja pracy sądów i nierównomierne obłożenie sprawami.

Dlatego postępowanie gospodarcze można ocenić jako rozwiązanie niepotrzebne, które powinno zostać zniesione.