Doniesienia, o których słyszymy, to klasyczny „złoty spadochron”, czyli miękkie lądowanie beneficjentów tego układu. Prawo polskie i unijne określa je terminem „świadczenie stabilizacyjne”. Składają się z trzech, najbardziej popularnych świadczeń: okres wypowiedzenia, odprawa i zakaz konkurencji. Analizując legalność tych umownych postanowień zawsze trzeba określić, jaką korzyść zapewniają one obu stronom – pracodawcy i pracownikowi.

Jak to jest działa?

W wypadku okresu wypowiedzenia pracownik uzyskuje dłuższy okres trwania stosunku pracy. A pracodawca – gdyby pracownik chciał wypowiedzieć umowę – uzyskuje dłuższy okres na poszukiwanie zastępstwa. Z kolei w przypadku odprawy pracownik uzyskuje środki do życia przez określony czas po zakończeniu stosunku pracy, gdyby nie mógł znaleźć zatrudnienia. A pracodawca przyciąga tym pracowników, zachęcając do większej lojalności i lepszej jakości pracy. Natomiast zakaz konkurencji powoduje, że pracownik jest pozbawiany na pewien okres możliwości pracy w branży, w której jest specjalistą, w zamian za ekwiwalent pieniężny. Więc i tu mamy „do ut des”.

A gdy wiemy, że wkrótce będą zwolnienia?

No właśnie. Celem tych postanowień nie jest pośpieszne zabezpieczanie się na taką sytuację. Takie klauzule umieszcza się w umowach w dacie ich zawierania. Możliwe są korekty umowy w czasie jej trwania, ale przy założeniu, że związek pracodawcy i pracownika jest długoterminowy. Zatem dziś zawieranie takich umów należy odczytywać w kontekście czasu, w jakim są wprowadzane – czyli gdy spodziewane jest zakończenie stosunku pracy. Wynika z tego, że korzyść uzyska tylko jedna strona umowy – i będzie to tzw. gwiazda telewizji, która jednak ze względu na swą rolę jest postrzegana negatywnie i nie każdy chce jej przyznać miano dziennikarza. To ważne przy interpretacji tych postanowień.