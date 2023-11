PiS zaminowało TVP. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie odda mediów bez walki

Ryszard Petru: Pieniądze z KPO? Nie sądzę, by było to w styczniu

- Mam za mało wiedzy, by prognozować, ale zakładam, że potrwa to parę miesięcy. Obstawiałbym, że to może być wiosna - mówiła o wypłacie środków z KPO poseł Polski 2050, Ryszard Petru.