Ruszają mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim

Rada FIS uznała jednak, że zbitka z igrzyskami jest zbyt bliska, więc włoskie mistrzostwa muszą się odbyć w pierwotnym terminie. Od poniedziałku 8 lutego do niedzieli 21 lutego w Dolomitach odbędą się zatem zawody zupełnie inne od tych, jakie wyobrażano sobie w 2016 roku. Bez widzów, bez wieczornych imprez i głośnych ceremonii wręczania medali w środku miasta, za to z zaleceniem, by startujący, ich opiekunowie i trenerzy robili wszystko, by pobyt w Cortinie był jak najkrótszy.