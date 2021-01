Odlot w Bischofshofen. Turniej Kamila Stocha

Wszystko było jasne już po pierwszym skoku. Stoch w powietrzu płynął, to na pewno był lot - nie skok. Polak drugiego Karla Geigera wyprzedził o ponad 7 punktów. Halvor Egner Granerud został daleko w tyle, bo choć jego trener obniżył belkę startową i zafundował podopiecznemu bonifikatę, to Norweg doleciał tylko na ósme miejsce. Lider Pucharu Świata w ostatniej serii, żeby wyprzedzić Polaka, musiał go przeskoczyć o 20 metrów. Nie dał rady.

Stoch wytrzymał presję i przeskoczył wszystkich. Granerud spadł z podium klasyfikacji generalnej TCS, na drugą lokatę wdrapał się Geiger. Trzeci był Dawid Kubacki, który po noworocznym odlocie w Garmisch-Partenkirchen oraz trzecim miejscu w Innsbrucku tym razem skakał tylko dobrze i zakończył konkurs na 15. miejscu.