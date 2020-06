Formuła 1: Muszą jeździć by przetrwać

Pewnym ułatwieniem logistycznym będą „podwójne” rundy w Austrii i Wielkiej Brytanii: po dwa wyścigi, w następujące po sobie weekendy. Po zawodach na austriackim Red Bull Ringu (5 i 12 lipca) F1 przeniesie się na węgierski Hungaroring (19 lipca), a następnie – po jednym weekendzie przerwy – zawita na brytyjski tor Silverstone (2 i 9 sierpnia). Prosto stamtąd trzeba będzie pojechać pod Barcelonę (16 sierpnia), a po kolejnym weekendzie przerwy odbędą się wyścigi w Belgii i we Włoszech (30 sierpnia i 6 września).

Wyścigi bez udziału kibiców zostaną zorganizowane w wyjątkowy sposób. Każdy zespół będzie mógł przywieźć na tor tylko 80 osób, wszyscy muszą mieszkać w jednym miejscu, podróżować razem i nie kontaktować się z członkami innych ekip. Cały personel będzie regularnie testowany na obecność koronawirusa. Te utrudnienia są jednak niczym w porównaniu z katastrofalnymi skutkami przestoju. Zespoły ponoszą koszty bieżącej działalności, ale z drugiej strony do kasy F1 nie trafiają pieniądze od organizatorów wyścigów – a to podstawowy składnik funduszu, z którego ekipom są następnie wypłacane premie za wyniki, lwia część budżetów zespołów ze środka i końca stawki.

Ponadto jeśli liczba wyścigów w sezonie spadnie poniżej szesnastu, to spadną również opłaty wnoszone przez nadawców telewizyjnych. Te pieniądze także trafiają do wspólnej puli i są dzielone między posiadacza praw komercyjnych oraz wszystkie zespoły.

Panujący kryzys jest trudnym sprawdzianem dla właścicieli F1. Amerykańska firma Liberty Media nie może nawet marzyć o wpływach na poziomie dotychczasowych – mało tego, będzie musiała sporo dołożyć do interesu. Średnia wartość wspomnianych wpływów od organizatorów miała w sezonie 2020 wynosić około 30 milionów dolarów za wyścig, przy 22 rundach. Ponieważ dla organizatorów jedynym poważnym źródłem bezpośrednich przychodów jest sprzedaż biletów, a pierwsze wyścigi będą odbywały się bez kibiców, to Liberty Media zamiast inkasować będzie dopłacać organizatorom – mówi się tu o kwocie na poziomie jednego miliona dolarów za wyścig oraz udziale organizatorów w zyskach z reklam na torze (normalnie to także wyłączny zysk Liberty Media).