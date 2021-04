Armia kusi kandydatów przez komórkę

Aplikacja "Zostań Żołnierzem" jest dostępna w Google Play oraz AppStore. Stworzyli ją podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej oraz wojskowi informatycy z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Oprócz portalu rekrutacyjnego www.zostanzolnierzem.pl to najszybsza forma kontaktu dla kandydata do służby w Wojsku Polskim z rekruterami.

Jak podaje Centrum Operacyjne MON do tej pory ponad 22 tys. kandydatów zgłosiło swój akces do służby wykorzystując stworzony we wrześniu 2020 roku portal rekrutacyjny.