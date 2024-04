Gen. Skrzypczak ocenił, że środki zadeklarowane przez USA oraz "to, co jeszcze Europa da" na pewno wystarczą Ukrainie do końca lata. - Co dalej? To już zależy też od Stanów Zjednoczonych i od Europy, czy ta pomoc się zwielokrotni - mówił.

- Przed Ukrainą wielkie wyzwanie - przede wszystkim to, żeby miała kim walczyć - przekonywał generał. Były dowódca Wojsk Lądowych przekazał, że Ukrainie zaczyna brakować żołnierzy.

Gen. Skrzypczak ocenił, że to największy problem wojsk Ukrainy. - Na froncie brakuje 150-200 tys. żołnierzy, to wielkie wyzwanie dla rządu w Kijowie - podkreśłił. Zaznaczył, że szkolenie osób, które nigdy nie były w wojsku, musi trwać co najmniej sześć miesięcy.

Wojna na Ukrainie. Rosja przełamie front?

Czy wojska rosyjskie mogą wkrótce przełamać front? W rozmowie z RMF FM gen. Waldemar Skrzypczak ocenił, że sytuacja jest poważna.