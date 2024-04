Kontrolerzy mieli badać także zasadność objęcia ochroną przez poprzedników tak dużej liczby osób i zakres tej ochrony. Liczba osób ochranianych w ostatnich latach była bowiem rekordowa.

Hebda, człowiek prezydenta

Według naszych źródeł zmiany na stanowisku wicekomendanta odpowiadającego za ochronę najważniejszych osób w państwie miał domagać się premier Tusk. I to on chciał by to stanowisko zajął ppłk Jackowicz — ochrania go od grudnia 2022 r. Tusk, był wtedy szefem Platformy ale otrzymywał pogróżki — decyzję o objęciu go rządową ochroną podjął minister Mariusz Kamiński.

Bartłomiej Hebda to były szef ochrony prezydenta Andrzeja Dudy i to on miał stać za jego awansem na wiceszefa SOP. Po zmianie władzy to m.in. Hebda wdał zgodę policji na wejście do Pałacu i zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.