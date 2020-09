Negocjacje Zjednoczonej Prawicy. W sytuacji patowej dołączy prezydent Andrzej Duda

Sytuację między koalicjantami skomentował w rozmowie z radiową Trójką rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. - Rozmowy jeszcze mogą wrócić na agendę i jestem przekonany, że do takich rozmów jeszcze dojdzie, więc myślę, że trzeba do tego podchodzić na spokojnie - ocenił.

- Gdyby doszło do sytuacji patowej, bardzo trudnej, to myślę, że taka jest rola prezydenta w polskiej konstytucji, że wtedy by się rzeczywiście musiał w takie rozmowy włączyć - dodał.

Spychalski poinformował, że prezydent przyjrzy się nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, gdy ta przejdzie przez Senat.

- Wszyscy jesteśmy za tym, żeby chronić zwierzęta jak najlepiej, to nie ulega dla mnie wątpliwości, natomiast diabeł zawsze tkwi w szczegółach - tak samo przy tej ustawie - powiedział.