Wśród polonistów zawrzało. Domagają się usunięcia z podstawy programowej w szkołach podstawowych m.in. „W pustyni w puszczy”, „Zemsty” czy „Sonetów krymskich” a w szkole średniej – m.in. „Potopu” i „Odprawy posłów greckich”. Nauczyciele tłumaczą, że rozumieją, jak ważna jest rola literatury w kształtowaniu tożsamości narodowej. Ale też szczególnie ważne jest to, by uczniowie w szkole byli zachęcani do czytania – a dziś niestety nie są.

Kto stoi za kosmetycznymi zmianami w podstawie programowej?

Rozdrażnienie nauczycieli potęguje fakt, że znacznie lepiej wyglądała propozycja uszczuplenia podstawy programowej przestawiona w lutym do prekonsultacji. I choć była krytykowana, zwłaszcza przez prawą stronę sceny politycznej, według polonistów była rozwiązaniem dość rozsądnym, chociaż też zachowawczym.

Dlaczego więc zdecydowano się jednak nie na gruntowną reformę, ale na kosmetykę? Według „Newsweeka” stoi za tym organizacja Ordo Iuris, która doprowadziła do „zalania” MEN pismami wzywającymi do zachowania narodowo-patriotycznej literatury. Było ich tak wiele (często identycznych, w formie kopiuj-wklej), że resort musiał te wnioski uwzględnić, by nie narazić się na zarzut, że nie słucha głosów Polaków. A że nową podstawę programową przygotowywali częściowo ci sami ludzie, którzy pracowali dla Przemysława Czarnka i Anny Zalewskiej, to nie było to takie trudne.

Nauczyciele zawiedzeni nową podstawą programową zaproponowaną przez resort Nowackiej

Teraz jednak ministerstwo nabrało wody w usta i nie komentuje projektu rozporządzenia. Nieoficjalnie jednak MEN zaznacza, że po obecnych konsultacjach, przy dużej liczbie głosów krytycznych, możliwe są cięcia.