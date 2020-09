Ryszard Terlecki: Nie ma koalicji. Dwa zarzuty pod adresem Ziobry

- Nasz koalicjanci głosowali przeciw lub się wstrzymali. Z tego trzeba wyciągnąć konsekwencje. Wygląda na to, choć nie przesądzajmy, bo w polityce różne rzeczy są możliwe, praktycznie koalicja nie istnieje. Konsekwencje tego będą także w przypadku stanowisk w rządzie - zapowiedział Ryszard Terlecki.

- Politycy od rana zadają sobie pytania dotyczące przyspieszonych wyborów. Jeżeli nie zmieni się nic w sytuacji, która wczoraj zaszła, to oczywiście jest perspektywa rządu mniejszościowego. Wiemy wszyscy jak trudno jest prowadzić politykę z takim rządem - dodał.

- Jeżeli nie będzie można działać, nie będzie można przeprowadzać zmian, funkcjonować w mniejszościowym rządzie, wtedy niezbędne okażą się przyspieszone wybory - mówił na konferencji w Sejmie.

Co musiałby zrobić Zbigniew Ziobro, aby sytuacja się zmieniła? - Nie wiem. Wszystkie nasze ustalenia zawisły w próżni. Poczekajmy, w poniedziałek zbierze się kierownictwo PiS i rozstrzygnie jak będziemy postępować - odpowiedział Terlecki.

- Jeżeli dojdzie do przyspieszonych wyborów, to pójdziemy sami - zapowiedział szef klubu PiS. Zapowiedział również, że prawdopodobnie dziś członkowie partii, którzy nie poparli ustawy, zostaną zawieszeni w prawach członka PiS. Będzie się to również wiązało z utratą stanowisk.

Jakie zarzuty ma PiS pod adresem Zbigniewa Ziobry? - Mamy dwa. Jeden dotyczy tego, że tak trudno było nam się dogadać, a nasi koalicjanci z każdym dniem zgłaszali nowe oczekiwania, pojawiały się nowe pola do negocjacji, co było irytujące. Drugi to wczorajsze zachowanie - mówił Terlecki.