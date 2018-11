USA: Korumpował urzędnika, by deportował mu żonę stock.adobe.com

48-letni Antonio Oswaldo Burgos, Amerykanin z Oregonu, przyznał się do stawianych mu zarzutów korumpowania urzędników imigracyjnych. Burgos oferował pieniądze za to, by służby imigracyjne deportowały z USA jego żonę i jej dziecko z poprzedniego małżeństwa - informuje NBC News.