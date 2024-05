Majówka, wakacje to czas złodziejskich żniw. Jak się nie dać okraść

• Druga paryska zasadzka, która już pojawiła się także w Mediolanie, to „bransoletka”. Oszust podchodzi i zawiązuje nam na przegubie sznureczek, uśmiecha się i oczywiście każe za to zapłacić. Kiedy dyskutujemy i odmawiamy, zazwyczaj wiąże się to ze stresem, więc ostatecznie wysupłujemy jakieś drobne „na odczepnego” . Wtedy wspólnik oszusta widzi gdzie trzymamy pieniądze. Zdarza się, że natychmiast wykorzystuje tę informację i sprawnie okrada ofiarę.

• Na Majorce popularną metodą oszustów jest Trileros. Czyli gra w trzy kubki, polegająca na zgadywaniu, pod którym z nich znajduje się jakiś przedmiot. Nie warto kusić się na obietnice wysokiej wygranej podstawionego „gracza”, który współpracuje z oszustem i za postawione 20 euro dostał 100 euro. W to nikt nie wygrywa.

• Także w Hiszpanii, a zwłaszcza na Costa Brava, rozpowszechniły się gangi oszustów wyspecjalizowanych w okradaniu kierowców wynajętych aut. Jeśli ktoś wskazuje nam, że mamy przebitą oponę, zazwyczaj jest to nieprawda. Zatrzymanie auta, opuszczenie go w celu obejrzenia koła, to gwarancja, że jego wnętrze zostanie okradzione. Proszeniem się o kłopoty jest również pozostawianie wartościowych rzeczy we wnętrzu samochodu, nie mówiąc o elektronice w bagażniku.

• Bukiecik na nieszczęście. Gałązka rozmarynu, bukiecik lawendy pięknie pachną? Tak, tym bardziej, że są teraz w pełnym rozkwicie i tak będzie do końca lata. Oszuści proponują, przekonują, że to przynosi szczęście i udają, że chcą je podarować, ale potem zaczynają domagać się pieniędzy. I znów wtedy do akcji ruszają kieszonkowcy.

• Inna sztuka, to oblanie cudzoziemca wodą, albo nawet jakimś napojem. Niby niechcący, ale jak najbardziej chcący. Wśród przeprosin i wycierania delikwenta z płynu złodzieje sprawnie okradają ofiarę. Podobnie jest wówczas, gdy robimy zdjęcie i w obiektywie pojawia się nam nieznajoma osoba. To zawsze jest moment zamieszania, a wspólnik oszusta wtedy sprawnie przeszukuje plecak/torbę ofiary. Zdarza się, że bardzo skutecznie.