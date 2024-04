Strzelanina w Karolinie Północnej. Czterech policjantów zginęło (WIDEO)

Do strzelaniny doszło na terenie domu, w którym miało dojść do zatrzymania. Poszukiwany przez policję otworzył ogień do funkcjonariuszy, gdy ci dotarli na miejsce, w którym miało dojść do aresztowania.



Prezydent Joe Biden został poinformowany o tragicznych wydarzeniach w Karolinie Północnej

W czasie wymiany ognia poszukiwany mężczyzna został śmiertelnie ranny. Na miejscu zatrzymano dwie inne osoby — podaje lokalna policja.



Prezydent Joe Biden został poinformowany o tragicznych wydarzeniach w Karolinie Północnej i rozmawiał z gubernatorem stanu, Royem Cooperem — podał Biały Dom.