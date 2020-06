Donald Tusk do Rafała Trzaskowskiego: Mów w co wierzysz i walcz do końca

Szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk skomentował sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. - Mam nadzieję, że wygra lepszy, choć dobrze wiem, że demokracja nie zawsze podziela moje opinie - powiedział w rozmowie z Na Temat Donald Tusk.

Polityk zwrócił się również bezpośrednio do kandydata Koalicji Obywatelskiej. - Mam tylko jedną i dość ogólną radę. Rafale, mów tylko to w co wierzysz i walcz do końca - podkreślił.