Kim jest Szymon Hołownia? Dziennikarz, prezenter, polityk

Szymon Hołownia urodził się w 1976 roku w Białymstoku, gdzie ukończył szkołę średnią. Przez pięć kolejnych lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Nie uzyskał jednak tytułu magistra. Dwukrotnie przebywał także w nowicjacie zakonu dominikanów, lecz ostatecznie w zgromadzeniu nie pozostał. Za pierwszym razem miał zrezygnować, ze względu na stan zdrowia, zaś za drugim – uznał, że „to nie jest jego miejsce".

Obecny marszałek Sejmu i lider Polski 2050 przez lata był dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. Między 1997 a 2019 rokiem związany był między innymi z "Gazetą Wyborczą", "Newsweekiem", „Wprost”, Tygodnikiem Powszechnym”, a także z „Rzeczpospolitą".

Hołownia przez pewien czas pracował także w Radiu Białystok oraz w Telewizji Polskiej. Był dyrektorem programowym stacji Religia.tv. Od 2008 do 2019 roku w stacji TVN, wraz z Marcinem Prokopem prowadził program "Mam talent!", który przyniósł mu popularność. Dziś zresztą bardzo dobrze pamiętają o tym politycy, którzy przypominają Hołowni o jego przeszłości. - Trzeba mieć talent, żeby w ten sposób prowadzić obrady - mówiła w rozmowie z TVN24 Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy, pytana o to jak ocenia nowego marszałka Sejmu. Można przypuszczać, że i słowa europosła PiS Adama Bielana były do tego nawiązaniem. - Szymon Hołownia ma talent do wystąpień publicznych, ale widać, że nie zna regulaminu - mówił w rozmowie z Polsat News polityk.

Poza „Mam talent!” Hołownia zaangażowany był także w pracę nad innymi programami TVN – w tym w "Mamy cię!" z 2015 roku. Lider Polski 2050 w przeszłości prowadził także przegląd prasy w Dzień Dobry TVN.

Nowy marszałek Sejmu jest także autorem wielu publikacji, w tym ponad 20 książek. Wielokrotnie otrzymywał prestiżowe nagrody, takie jak Grand Press czy telewizyjny "Wiktor publiczności”. W 2016 roku otrzymał też Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Hołowni nie jest obca także działalność społeczna – obecny polityk założył fundację Kasisi, prowadzącą dom dziecka w Zambii oraz fundację Dobra Fabryka, która zajmuje się pomocą mieszkańcom państw w Afryce, Azji oraz w Europie. W ramach Stowarzyszenia Polska 2050, także angażuje się w pomoc charytatywną. Hołownia był także ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.