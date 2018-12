Kiedy halę produkcyjną można amortyzować szybciej

Przedsiębiorca może podwyższyć stawki dla budynków i budowli używanych pod ciągłym działaniem czynników powodujących przyspieszenie ich zużycia, takich jak woda, znaczne drgania, nagłe zmiany temperatury czy środki chemiczne.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych, który jest załącznikiem do ustaw o podatkach dochodowych, oraz zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT lub art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (art. 16i ust. 1 ustawy o CIT i art. 22i ust. 1 ustawy o PIT).

Poniżej dalsza część artykułu

Jedną z metod amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Polega ona na tym, że odpisów amortyzacyjnych - przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych - dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji (wykazu), do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT albo art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Trzeba ustalić klasyfikację według KŚT

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie wymaga prawidłowego określenia symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) dla amortyzowanego środka trwałego. Aby zatem ustalić stawkę amortyzacyjną, konieczne jest określenie, do jakiej grupy (podgrupy, rodzaju) Klasyfikacji Środków Trwałych należy środek trwały (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 kwietnia 2011 r., ITPB1/415-57/11/PSZ). Właściwą stawkę amortyzacji należy zatem ustalić po jednoznacznym określeniu do jakiej grupy KŚT środek trwały należy (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 lutego 2010 r., ITPB1/415-872a/09/AK). Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania środków trwałych do właściwej grupy spoczywa na podatniku. Podatnik jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniej klasyfikacji, może zwrócić się o dokonanie klasyfikacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Sposób optymalizacji

W ściśle określonych przypadkach ustawowe roczne stawki amortyzacyjne stosowane w liniowej metodzie amortyzacji mogą zostać podwyższone. Podwyższenie stosowanych rocznych stawek może być sposobem optymalizacji podatkowej. Zwiększają się wtedy bowiem dokonywane odpisy amortyzacyjne. Rozwiązanie te nie jest jednak zalecane firmom generującym straty, gdyż większe koszty uzyskania przychodów powiększą stratę podatkową, której rozliczenie w następnych latach może okazać się kłopotliwe.

Możliwość podwyższenia rocznej stawki amortyzacyjnej dotyczy wyłącznie środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, o której mowa w art. 16i ustawy o CIT i art. 22i ustawy o PIT. Nie jest możliwe obniżenie stawek amortyzacyjnych przez podatników amortyzujących środki trwałe za pomocą innych metod, np. podatników, którzy stosują stawki indywidualne. Podwyższenie (i późniejsze zmiany) stawki amortyzacyjnej w trybie art. 16i ust. 2, 4, 6 i 7 ustawy o CIT lub art. 22i ust. 2, 4, 6 i 7 ustawy o PIT nie jest zmianą metody amortyzacji. Środek trwały w dalszym ciągu jest amortyzowany za pomocą metody liniowej, a zmienia się jedynie wysokość stawki amortyzacyjnej.

Warunki złe lub pogorszone Podane w wykazie stawki amortyzacyjne podatnicy mogą podwyższać dla budynków i budowli używanych w warunkach:

a) pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,

b) złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4 (art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i art. 22i ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). Pojęcia te są wyjaśnione w objaśnieniach do wykazu środków trwałych.

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Przykład Firma A posiada budynek – lakiernię samochodową. Budynek będzie poddany działaniom niszczących środków chemicznych (lakiery, rozpuszczalniki, utrwalacze), które są substancjami niebezpiecznymi, łatwopalnymi, drażniącymi i szkodliwymi. Do amortyzacji budynku używanego w takich warunkach, tj. warunkach złych, firma A może zastosować ustawową stawkę amortyzacyjną powiększoną (maksymalnie) o współczynnik 1,4. Maksymalna roczna stawka amortyzacyjna może zatem wynieść 3,5 proc. (2,5 proc. x 1,4). KONIEC PRZYKŁADU

Za środki chemiczne powodujące szybsze zużywanie się budynku mogą być uznane lakiery, rozpuszczalniki, czy utwardzacze, które są substancjami niebezpiecznymi, łatwopalnymi, drażniącymi i szkodliwymi (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2008 r., ILPB1/415-51/08-2/AG).

Sam fakt oddziaływania pewnych czynników (innych niż woda, para wodna, znaczne drgania, nagłe zmiany temperatury), bez wykazania, że występujące czynniki negatywnie wpływają na stan techniczny budynku, a zatem powodują przyspieszenie jego zużycia, nie stanowi podstawy do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych (interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni z 24 lutego 2005 r., PD/415-53/04).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 16h ust. 1 pkt 1 oraz art. 16i ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) art. 22h ust. 1 pkt 1 oraz art. 22i ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)