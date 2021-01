Walczący z Covid-19 mają korzyści podatkowe

Epidemia Covid-19 to dla wielu przedsiębiorców okazja do wykazania się filantropijną działalnością.

– Jeśli wsparcie jest bezinteresowne i nieekwiwalentne, to mamy do czynienia z darowizną. Można ją odliczyć od dochodu. W dodatku tarcza antykryzysowa znacznie poszerzyła krąg beneficjentów i zwiększyła kwoty ulgi – mówi Paweł Kuźmiak, doradca podatkowy, partner w DSK Kancelaria.

Co na to fiskus? Spójrzmy na niedawną interpretację. Wystąpiła o nią spółka z branży paliwowej. Postanowiła zaangażować się w walkę z epidemią. Wynajęła siedem samochodów, które przekazała szpitalom i innym placówkom zdrowotnym. Podpisała z nimi umowy użyczenia pojazdów, w których jest zastrzeżenie, że powinny być wykorzystywane wyłącznie do działań mających zapobiegać zakażeniom i zwalczać ich skutki.

Spółka ponosi wydatki na wynajem i ubezpieczenie samochodów. Chce rozliczyć je w kosztach CIT. Podkreśla, że wspierając służbę zdrowia, prowadzi strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nie tylko pomaga w walce z epidemią, ale też buduje dobre relacje z lokalną społecznością. Informacje o jej zaangażowaniu są bowiem publikowane w internecie i prasie. Dzięki temu jest bardziej rozpoznawalna, budzi większe zaufanie i wyróżnia się na tle konkurencji, co wzmacnia jej pozycję na rynku. Ma to wpływ na przychody z działalności.

– Przepisy przewidują też dodatkowe preferencje – mówi Paweł Kuźmiak. Podaje przykład firmy IT, która przygotowuje bezpłatną aplikację pomagającą szybko zebrać dane osób do szczepień i przeprowadzić ich wstępną diagnostykę. Organizuje maraton projektowania, a wydatki na wynagrodzenia uczestników może rozliczyć, korzystając z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ma wtedy podwójne podatkowe koszty.

Broszura o darowiznach już aktualna

Darowizny na walkę z Covid-19 można odliczyć na preferencyjnych zasadach. Przypomina o tym Ministerstwo Finansów w broszurze opublikowanej w Systemie Informacji Podatkowej. W pierwszej wersji, opublikowanej 4 stycznia, wspominało jednak tylko o darowiznach przekazanych do 30 września 2020 r. Mimo że nowelizacja ustawy o PIT wydłużyła ten termin. Z przepisów wynika, że na korzystniejszych zasadach można rozliczyć też darowizny na walkę z Covid-19 przekazane po 30 września 2020 r., aż do końca miesiąca, w którym odwołano epidemię. O nieaktualnych informacjach fiskusa pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 8 stycznia. Trzy dni później resort finansów odświeżył broszurę. W nowej, z 11 stycznia, podaje już aktualny stan prawny. Tak więc darowiznę na przeciwdziałanie epidemii, np. dla szpitala, przychodni albo domu opieki społecznej, którą przekazaliśmy do końca 2020 r., odliczymy od dochodu w podwójnej wysokości. Przekazaną później, do 31 marca 2021 r., w 150 proc. Darowizny od 1 kwietnia do końca epidemii możemy odliczyć w 100 proc.