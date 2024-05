Sejm odsuwa termin uruchomienia KSeF

Audyt projektu KSeF

Nowelizacja ustawy o VAT jest konieczna w związku z decyzją MF podjętą po audycie technicznym systemu KSeF. Wyniki tego audytu potwierdziły, że wykazuje on zbyt małą przepustowość i uruchomienie go w pierwotnym terminie 1 lipca 2024 r. groziłoby jego niewydolnością. Musiałby bowiem obsługiwać nie pięć tysięcy, a około dwóch milionów podatników VAT oraz 755 tys. firm zwolnionych z tego podatku.

— Zaprojektowano go tak, że nie można mu po prostu „dołożyć mocy”, by działał i obsługiwał wszystkich podatników. Dlatego trzeba go w znacznej części zbudować od nowa — mówił w Sejmie Jarosław Neneman, uzasadniając odsunięcie startu KSeF na tak odległy termin. Przedstawiciele MF wyjaśniali też, że jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie przepustowości systemu w „szczytowych” dniach pod koniec każdego miesiąca, gdy wiele firm wystawia faktury za rozliczenia okresowe.

— Dla podatników, którzy podjęli już przygotowania do KSeF nic nie powinno się zmienić — zapewniał posłów Neneman.

Uruchomienie KSeF będzie w praktyce oznaczało obowiązkowe wystawianie faktur w jednolitej formie elektronicznej. Trafiałyby one najpierw od wystawcy faktury do „okienka” w systemie informatycznym Krajowej Administracji Skarbowej, a dopiero potem do odbiorcy.

Ustawa zostanie przekazana do Senatu.