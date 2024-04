Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Minister finansów Andrzej Domański zdradził kiedy

- Koalicja Obywatelska i nowy rząd krok po kroku realizuje obietnice wyborcze. Robimy to w sposób odpowiedzialny - podnieśliśmy o 30 procent wynagrodzenia dla nauczycieli, o 20 procent dla szeroko rozumianej sfery budżetowej. Kluczowe obietnice realizujemy i będziemy realizować w kolejnych latach – tłumaczył minister finansów Andrzej Domański.

- Premier Donald Tusk zobowiązał mnie do przedstawienia planu, jak dojść do tej kwoty i oczywiście taki plan panu premierowi przedstawię. Realizujemy konkretne nasze zobowiązania z kampanii wyborczej oraz to, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej – dodał.

Minister finansów zapewnił, że wyższa kwota wolna od podatku zostanie wprowadzona "do końca kadencji".

- Obciążenia podatkowo-składkowe rosły za rządów PiS-u - pokazaliśmy to w Białej Księdze - wbrew temu o czym mówił PiS. W momencie, w którym przejmowali władzę relacja składek i podatków do PKB, to było 32 procent, w szczycie doszło do 37 (procent). Widzimy, że dla wielu Polaków ta obniżka podatków, wyższa kwota wolna jest jak najbardziej zasadna – mówił minister finansów Andrzej Domański.

Minister finansów o gospodarce

- Tempo wzrostu przyspiesza. Na 2025 rok prognozujemy wzrost na poziomie 3,7 proc. Na razie tempo wzrostu oparte jest tylko na silniku konsumpcji prywatnej, ale za chwilę ruszą inwestycje publiczne wsparte środkami z KPO, a także inwestycje prywatne - mówił Domański.

- Niedawno rozmawiałem z przedstawicielami Intela, Alphabeta. Liczymy na duże inwestycje - dodał minister finansów.