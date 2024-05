Zarzuty szpiegostwa dla Tomasza Szmydta? Grozi mu dożywocie

Co więcej, do tego wydziału trafił po aferze hejterskiej (udziale w szkalowaniu sędziów krytycznych wobec ówczesnej władzy).

– To zaskakujące, że po tej aferze zajmował się w WSA w Warszawie sprawami niejawnymi – uważa poseł Marek Biernacki, szef sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Z odpowiedzi dla „Rz” wynika, że powód miał być prozaiczny: „Kolegium podjęło taką uchwałę z uwagi na trudną sytuację kadrową tego wydziału, związaną z największym w sądzie obciążeniem pracą sędziów” – odpowiada nam sędzia Ewa Marcinkowska, wiceprzewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej WSA w Warszawie. Miało chodzić o kwestie kadrowe. Jednak czy Kolegium WSA umknęła głośna afera hejterska?

W Sejmie w czwartek wiceminister Arkadiusz Myrcha mówił, że do 2017 r. kariera Szmydta toczyła się „normalnie”, aż zaczęła „gwałtownie przyspieszać”. – Mamy do czynienia z tajemniczą historią człowieka, który w krótkim okresie zrobił zawrotną karierę w polskim wymiarze sprawiedliwości, dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości – wskazywał Myrcha, dodając, że mówi to w oparciu o „fakty i dokumenty”. Uważa też, że Szmydtowi „zostały stworzone wszelkie warunki do tego, żeby mieć dostęp do materiałów dotyczących sędziów, asesorów sędziowskich, żeby był całkowicie uwiarygodniony w polskim wymiarze sprawiedliwości”.