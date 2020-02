Zrób sobie naród materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Wydanie szóstej części kultowej „Cywilizacji" na PlayStation 4 i Xbox One z pewnością jest sporym wydarzeniem. Konsole były niegdyś uważane za platformy nieprzystosowane do gier strategicznych, tymczasem dziś ich biblioteki co roku wzbogacają się o nowe tytuły. Wielu graczy wręcz woli zabawę na tych urządzeniach, chociażby ze względu na rozmiary współczesnych telewizorów. Można ich zrozumieć. „Civilization VI" ma drobne wady, ale to wciąż gra, która uzależnia. A na dużym ekranie wygląda znakomicie.