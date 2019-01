Wynagrodzenie urlopowe - wyrok TSUE o płaceniu za czas urlopu

Należność za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym musi być porównywalna do pensji za normalną pracę.

Problem płacenia za czas urlopu rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 grudnia 2018 r. (sprawa łączona nr C-385/17).

Dłuższa nieobecność, niższa pensja

Torsten Heinz pracował jako betoniarz w obniżonym wymiarze czasu pracy. W 2015 r. przepracował łącznie 26 tygodni, co odpowiadało ok. połowie etatu. Jednak układ zbiorowy pracy przewidywał dla niego 30 dni urlopu, czyli tyle, ile przysługiwało pracownikowi pełnoetatowemu. W 2016 r. Pan Heinz wykorzystał urlop w pełnym wymiarze. Ku jego zdziwieniu, pracodawca nie wypłacił mu pełnego wynagrodzenie urlopowego za 30 dni urlopu. Wypłacił mu wynagrodzenie proporcjonalne do czasu pracy, czyli za pół etatu. W efekcie pan Heinz dostał połowę pieniędzy za 30 dni urlopu. Układ zbiorowy pracy zezwalał na taką metodę kalkulacji wynagrodzenia.

Pracownik zażądał wyrównania wynagrodzenia urlopowego. Niemiecki sąd miał wątpliwość, czy przepisy europejskie, gwarantujące cztery tygodnie płatnego urlopu, pozwalają na obniżenie wynagrodzenia urlopowego, tak jak to przewidywał układ zbiorowy. Dla sądu kontrowersyjny był zwłaszcza przypadek, w którym pracownik korzysta z urlopu dłuższego niż to wynika z wysokości jego etatu.

Co stwierdził Trybunał

Trybunał przypomniał, że prawo do corocznego urlopu oraz prawo do wynagrodzenia z tego tytułu to dwa aspekty prawa do odpoczynku. Pracownik musi jednak otrzymywać swoje zwykłe wynagrodzenie za okres odpoczynku, bo inne rozwiązanie mogłoby zniechęcać go do korzystania z zagwarantowanego mu urlopu.

Pracownik, który pracuje na część etatu, może mieć obniżony wymiar urlopu wypoczynkowego. Jest to działanie dopuszczalne i niedyskryminujące. Jednak jeśli pracodawca da pracownikowi urlop w wymiarze wyższym niż prawnie przewidziane minimum, to musi płacić mu wynagrodzenie urlopowe w wysokości zbliżonej do wynagrodzenia za czas pracy, za wszystkie dni urlopu. ?

Tomasz Sancewicz radca prawny, Counsel w Kancelarii CMS

Wyrok Trybunału ogranicza pomysły na nowe benefity urlopowe. Czasami spółka przyznaje pracownikowi urlop np. w wymiarze 45 dni, ale rekompensuje to sobie ustaleniem, że za dodatkowe dni wypoczynku ponad ustawowe 26 lub 20 dni będzie płacić niższe wynagrodzenie. Przywołane orzeczenie uniemożliwia takie rozwiązania i narzuca sztywną zasadę, że za każdy dzień urlopu należy płacić według takich samych zasad. Ponadto, zasady wypłaty wynagrodzenia urlopowego nie mogą krzywdzić pracowników zatrudnionych na część etatu. Taki pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wysokości proporcjonalnej. Nie oznacza to jednak, że może otrzymywać wynagrodzenie urlopowe na innych zasadach niż pracownik zatrudniony na pełny etat.